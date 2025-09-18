Preocupación por la salud de Thiago Medina: "Algo llama la atención en su cuerpo"

El ex Gran Hermano pelea por su vida luego de un accidente en su moto. El parte médico y qué dijo su hermana Camila afuera del hospital.

La salud de Thiago Medina sigue generando preocupación y cada minuto que pasa es incertidumbre en torno a su comprometido estado de salud en consecuencia de un accidente con su moto en el municipio de Morón. La familia sigue preocupada por su estado y pide a la sociedad una cadena de oración para contribuir con la fe que los ayude a salir del trágico momento.

Durante la mañana de este jueves, la periodista de espectáculos Pía Shaw dio precisiones del estado de salud tras un parte médico oficial que distribuyó la familia. Lo llamativo del estado de salud es una particularidad que los médicos detectan en su cuerpo: "Este es el parte médico del 17 de septiembre y confirma la operación por las astillas que tiene en el cuerpo” , dijo.

Y agregó: “Thiago se tiene que seguir recuperando para poder hacer la intervención. No va a ser trasladado porque hoy no es lo que recomiendan. Lo va a operar en ese hospital si sigue mejorando porque el parte indica líneas de fiebre ”. Cabe recordar que el ex Gran Hermano está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Para cerrar, reveló: “Algo en el cuerpo está llamando la atención. Eso retrasa la operación. Tienen que encontrar lo que está sucediendo porque la operación es fundamental. No hay tiempo para perder, pero no tiene que tener nada de fiebre”, concluyó Pía sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina.

La hermana habló minutos más tarde: "Pasó la noche sin fiebre"

La advertencia que le hizo Daniela Celis a Thiago Medina: "Acordate de El Noba"

El ex Gran Hermano continúa peleando por su vida luego de un fuerte accidente de tránsito cuando manejaba su motocicleta que había adquirido hacía algunas semanas nada más. De primer momento recibió la contraposición de su expareja y madre de sus hijas Daniela Celis que abiertamente le había expresado su preocupación por la compra de la moto.

Las palabras de Dani fueron en vano entendiendo que, a pesar de esto, terminó adquiriendo el medio de transporte que luego sería parte de un hecho trágico. Romina Uhrig, también ex participante del reality, reveló en diálogo con "A la Barbarossa" cuáles fueron los consejos que le había dado la madre de sus hijas a Medina: “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. Le dan miedo”.

Por otra parte confesó sobre una declaración que le hizo Pestañela a su ex pareja: “Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago: ‘Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”, recordó sobre el accidente que derivó en la muerte de El Noba, cantante de cumbia, durante 2022. En aquella oportunidad el artista había impactado con su moto contra un auto, sin la utilización de un casco de seguridad.

Por otra parte Romina reveló el consejo que le dio a Daniela tras el accidente: “Cuando fui a la casa de Dani le dije que tenía que comer, porque no quería comer. Llora y se pregunta por qué”