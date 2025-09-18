El dólar oficial cerró al borde los 1.500 pesos: el blue y los financieros por encima de la barrera

Live Blog Post

La evaluación del banco Barclays sobre la situación argentina

En su análisis sobre la economía argentina, el banco de inversión Barclays ha emitido varias recomendaciones y pronósticos importantes en los últimos meses.

A pesar de una visión general constructiva, la entidad financiera advierte sobre escenarios desafiantes, especialmente relacionados con el bajo nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el régimen cambiario.

Banco Barclays

De acuerdo a un reporte de Bloomberg, en cuanto al futuro del dólar en Argentina, Barclays no descarta una crisis externa, pero sí prevé cierto "ruido cambiario" como consecuencia de las elecciones. El banco considera que el bajo nivel de reservas del BCRA genera preocupación, aunque cree que el país en su conjunto tiene una posición neta de inversión internacional positiva, lo que lo convierte en un acreedor neto frente al resto del mundo.

Este contexto, sumado a la falta de reservas, aumenta la probabilidad de que el mercado anticipe una modificación en el régimen cambiario después de las elecciones, lo que podría generar estrés financiero.