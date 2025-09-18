El dólar oficial cerró al borde los 1.500 pesos: el blue y los financieros por encima de la barrera

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y vendió US$53 millones, producto de la escalada del dólar mayorista hacia el límite del techo de la banda de flotación.
El dólar oficial cerró a 1.495 pesos
Después de un jueves caliente, el dólar oficial cerró a 1.495 pesos en las pizarras del Banco Nación, aunque en la versión blue, la moneda extranjera estaba en 1.515 pesos.
En tanto, el riesgo país alcanzó los 1400 puntos, y los bonos y las acciones argentinas se hundieron en la bolsa de Estados Unidos hasta casi un 11 por ciento.
Por su parte, el dólar MEP estaba en 1.519,96 pesos y el CCL a 1.534,13 pesos. El dólar tarjeta cotizaba a $1.937. Y el futuro, a 1.479 pesos.
