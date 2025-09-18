Dónde encontraron el cuerpo en descomposición de la mujer y qué dijo la empresa que maneja el predio

El hallazgo se produjo este jueves a la mañana, cuando el chofer de un camión fue a buscar áridos a un predio en la meseta.

Un importante despliegue policial se lleva adelante desde esta mañana en la meseta, en cercanías del Complejo Ambiental Neuquén (CAN), tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en estado de descomposición. En el lugar trabaja personal de la Policía y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

De acuerdo a las primeras informaciones relevadas por LMNeuquén , el cadáver fue encontrado por el conductor de un camión cuando fueron a buscar áridos en la parte principal de una cantera de la empresa BASAA Ingeniería Ambiental.

El cuerpo de la mujer, que sería joven, tendría signos de descomposición por más de 48 horas . Hasta el momento no se brindaron detalles de forma oficiales, ya que el personal todavía permanece en el lugar con las diligencias. En el hecho interviene la fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola, quien se hizo presente en la zona.

El hallazgo del cuerpo se produjo en el predio de BASAA, a poco menos de mil metros de donde funciona el CAN, en plena meseta neuquina, en inmediaciones de calle el Arroz.

Hallazgo cuerpo mujer meseta En este lugar fue hallado el cuerpo de la mujer en estado de descomposición.

La empresa a cargo del predio emitió un comunicado donde brindó algunos detalles sobre el hallazgo. En el escrito, la firma sostuvo: “Por medio del presente informamos que en el día de la fecha, aproximadamente a las 9.45 hs, personal del Complejo Ambiental Neuquén encontró un cuerpo sin vida en el sector de acopio de suelo grillado destinado a usos múltiples dentro del complejo”.

Ante la magnitud del hallazgo, BASAA explicó que se siguieron los pasos previstos en el protocolo: "De manera inmediata, y conforme a los procedimientos establecidos, se dio aviso a las autoridades competentes, quienes ya se encuentran interviniendo en el lugar".

Según pudo relevar LMNeuquén, se encuentra montado un gran operativo policial para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes a determinar las circunstancias de la muerte.