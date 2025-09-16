El dolor de Camila, la hermana de Thiago Medina: "Es una pesadilla"

La hermana de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano pidió seguir con la cadena de oración ante el último parte médico del joven.

Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Morón luego del terrible accidente que protagonizó el pasado viernes.

En la puerta del hospital donde se encuentra el exparticipante de Gran Hermano, Camila Deniz agradeció el acompañamiento del equipo de producción de Cuestión de Peso (El trece) del cual ha sido participante. “No estás sola, acá estamos”, me dijeron.

“ Esto es una pesadilla. Quiero despertarme de esta pesadilla” , remarcó la influencer con lágrimas en los ojos ante las cámaras de los noticieros.

“Me duele no tenerlo. Thiago tiene dos hijas y una familia. Le pedí a dios que mi hermano salga de esta”, contó.

La familia de Medina está analizando la posibilidad de trasladarlo a otro centro de salud o que un equipo interdisciplinario se sume al trabajo de losmédicos del Hospital de Moreno donde está actualmente internado y bajo tratamiento.

Además, Mauro Szeta, anticipó en “Lape Club Social” (América) que el fiscal de Moreno “no convencido de las declaraciones de los testigos en comisaría” convocó a los testigos para ampliar la declaración.

“Hasta ahora dos testigos coinciden y también lo hace el video con que Thiago circulaba a gran velocidad”, sumó el periodista de policiales.

Embed - America TV on Instagram: "HABLÓ LA HERMANA DE THIAGO MEDINA: "TIENE DOS HIJAS Y TIENE FAMILIA, ES UNA PESADILLA" #LapeClubSocial @sergiolapegue" View this post on Instagram A post shared by America TV (@americatv)

El último parte médico de Thiago Medina

El exintegrante de Gran Hermano, Thiago Medina, atraviesa un delicado momento de salud luego de protagonizar un accidente vial en la localidad de Moreno. Según trascendió, circulaba en moto, impactó con un automóvil en un cruce de calles. Debido a la gravedad del hecho, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Según revelaron este martes por la mañana en un nuevo parte médico desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el joven “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. Por último, concluye en que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronostico reservado”.

En el parte del lunes difundido durante la tarde, Medina se encontraba “estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado” y anticipaba que iban a realizar una “evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”.