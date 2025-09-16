Neuquén recibe 14 veces menos de Coparticipación Federal que algunas provincias del norte

Figueroa insistió sobre la necesidad de discutir una nueva Ley y recordó que la provincia aporta más del 4% del PBI y recibe el 1,72% de coparticipación.

El gobernador Rolando Figueroa destacó este martes que es necesaria la discusión de una nueva Ley de Coparticipación Federal y aseguró que Neuquén es una provincia “castigada" con ese coeficiente. “Recibimos, en forma comparativa respecto de algunas provincias del norte, 14 veces menos ”, expresó.

“¿Por qué tenemos que soportar eso? Si estamos en la Argentina y aportamos al crecimiento del país”, indicó Figueroa. Dijo que se trata de “una ley de 1988 que ha quedado desactualizada , que permanentemente le han puesto parches, y siempre en esos parches nos han ido relegando a los neuquinos”.

“Los neuquinos contribuimos a más del 4% del Producto Bruto Interno y estamos recibiendo el 1,72% de la Ley de Coparticipación. Si revisamos muchos ratios que son tenidos en cuenta para la distribución de los coeficientes, somos sumamente castigados”, puntualizó. “Ya la Coparticipación Federal es menos del 18% de nuestros recursos ; eso es muy grave. Consideramos que lo que le corresponde a Neuquén tendría que estar rondando el 40%”, detalló.

Por otra parte, el gobernador fue consultado por la cadena nacional que realizó en la noche del lunes el presidente de la Nación, Javier Milei y expresó: “Está muy bien que el presidente presente el presupuesto. Hace varios años que no se gobierna la República Argentina con presupuesto, así que me parece un paso adelante”. Aunque destacó que “hay algunos indicadores que quizá a la distancia se tornan un poco dificultosos para poder lograrlos”. “Hay muchas variables que hay que ver si se cumplen”, agregó.

Además, el gobernador adelantó que el 30 de octubre se presentará el proyecto de Presupuesto provincial y que el 27 del mismo mes “vamos a estar reuniendo a los gremios”. “Estamos convocando a todos los gremios para el debate salarial del año que viene”, señaló.

“Ha resultado muy beneficioso para la población poder tener un acuerdo salarial por parte del Estado en forma anticipada. Eso nos permitió comenzar las clases este año en tiempo y forma”, sostuvo.

Respecto del Presupuesto provincial, dijo que “lo estamos armando con la integración de muchos intendentes que nos están planteando cuáles son las obras que se necesitan”.

“Es muy importante lo que estamos ejecutando los neuquinos con un gran esfuerzo”, manifestó el gobernador y enumeró: “Tener becas, hacer escuelas, la obra pública presente en todos los rincones de la provincia, obras de infraestructura importantes, seguir sosteniendo la salud pública, incluso haciéndonos cargo de los abandonos de los programas nacionales”.

Por último, dijo que la provincia “está apostando permanentemente a las inversiones de capital” y destacó que en los dos años de gestión “disminuimos el 27% la deuda pública consolidada, cancelamos el 100% de la deuda flotante que nos había dejado el gobierno anterior y también estamos invirtiendo más del 17% en bienes de capital”.