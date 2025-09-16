Joven brutalmente herido en la puerta de un boliche en Navidad: condenaron al agresor

El imputado por lesiones graves aceptó su responsabilidad y el tribunal homologó un acuerdo entre las partes.

Dio un giro el caso del joven que fue gravemente herido afuera de un boliche en Plottier durante la madrugada de Navidad. La fiscalía y la defensa realizaron un acuerdo y el acusado aceptó la responsabilidad del hecho.

En una audiencia realizada este martes, el tribunal homologó el acuerdo entre ambas partes y declaró la responsabilidad penal de Facundo Santiago Guzmán por el delito de lesiones graves .

La asistente letrada Carolina Gutiérrez representó al Ministerio Público Fiscal , y todas las partes coincidieron en resolver el caso mediante un procedimiento alternativo.

Durante la audiencia, la víctima también tuvo la palabra. “No lo conozco; es algo que le pasó en el momento”, dijo ante la jueza Carina Álvarez, prestando su conformidad para que el caso se resolviera mediante la vía del procedimiento abreviado.

Al momento de resolver, la magistrada homologó el acuerdo, valoró la aceptación de responsabilidad de Guzmán y la prueba. “El cambio de calificación tiene justificación”, evaluó la jueza, porque “lo cierto es que la fiscal me indica que esto ocurrió en el marco de un tumulto, en el que todos estaban alcoholizados”, lo que dificulta probar la intencionalidad.

Cómo fue la brutal agresión a un joven afuera de un boliche de Plottier

El hecho ocurrió la madrugada del 25 de diciembre de 2024, a la salida de un local bailable de Plottier, cuando Guzmán agredió a un joven con una piedra y luego con patadas, provocándole lesiones de gravedad que requirieron su traslado al Hospital Castro Rendón.

“Cuando trata de reincorporarse, lo patea”, especificó el comisario inspector Franco Corzo en diálogo con LMNeuquén en ese entonces sobre las circunstancias de la brutal agresión ocurrida a no mucha distancia del frente del boliche Animal.

El incidente estuvo precedido de peleas a golpes de puño aunque después solo se había reducido a la disputa entre dos jóvenes. Ante la gravedad de la situación, las fuerzas de seguridad fueron convocadas y se encontraron con un joven desvanecido. Frente a la emergencia, los agentes se concentraron en requerir la asistencia de un equipo de emergencias. Corzo remarcó que “estaba desvanecido, tenía un fuerte golpe en la cabeza”.

La víctima, oriunda de Plottier, fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde finalmente se recuperó. Corzo indicó que la pelea donde resultó herido gravemente el joven se desarrolló casi en su totalidad en calle Buenos Aires.

El caso fue investigado inicialmente como tentativa de homicidio, pero el análisis de la evidencia y de las circunstancias permitió encuadrar la imputación en lesiones graves.

Hasta este martes, el acusado estaba cumpliendo con prisión domiciliaria hasta que se concluyera el proceso. Accedió a este beneficio a finales de febrero. Al momento le aplicaron otra medida.

El monto de la pena no formó parte del acuerdo y será definido en una audiencia posterior. Hasta que ese paso se cumpla y también por pedido de la asistente letrada Gutiérrez, la jueza dispuso que el condenado no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima y que realice comparendos diarios ante la dependencia policial más cercana a su casa.