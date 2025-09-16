Noche violenta: joven brutalmente agredido en Nueva Córdoba tras salir de un boliche

El hecho ocurrió durante el fin de semana en el conocido barrio de la ciudad Córdoba. Las impactantes imágenes del ataque.

Las salidas de los boliches en distintas ciudades de la Argentina se han convertido en escenarios frecuentes de violencia . Peleas multitudinarias, ataques sorpresivos y agresiones entre grupos de jóvenes empañan lo que comienza como una noche de diversión. En este contexto, este fin de semana un joven que salía de un establecimiento bailable de Córdoba recibió un feroz ataque por parte de una patota.

El joven recibió reiteradas patadas en su cabeza mientras se encontraba inconsciente y desmayado sobre el asfalto.

Eran cerca de las 4 de la madrugada y una pelea entre bandas provocó un caos total a la salida del local bailable “Sentilooo” , ubicado en Rondeau al 270, entre Boulevard Chacabuco e Ituzaingó, en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial.

Desde el balcón de un edificio lindero al boliche, un testigo filmó con su teléfono celular la batalla campal que se desató en plena vía pública. Entre gritos, desesperación y corridas, dos grupos de jóvenes se trenzaron a golpes de puño, mientras algunos automovilistas intentaban avanzar por la calle Rondeau.

El video que encabeza esta nota muestra que, en medio de la gresca, uno de los involucrados, vestido con remera de color blanco y un pantalón jean, cayó sobre el asfalto, recibió cuatro patadas en la cabeza por parte de dos jóvenes, y quedó desmayado sobre el asfalto.

Feroz ataque en patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba

De inmediato, dos chicos se acercaron a la víctima, lo tomaron de sus manos y lo trasladaron hasta la vereda del boliche, mientras que otro joven le solicitaba a los conductores que frenaran su marcha.

Según consignó Infobae, aproximadamente a las 5.15 ingresaron los primeros llamados al 911, mediante los cuales testigos informaban a la fuerza de seguridad sobre la pelea que se desarrollaba entre dos bandas.

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados se encontraron con la calzada liberada y no se registraron heridos de gravedad.

“Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía”, relató una testigo en diálogo con ElDoce.tv. Y en esa línea, la chica criticó el accionar policial: “La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear. Después se fueron. Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”.

Un hombre murió apuñalado en medio de una fiesta

Un evento familiar tuvo el peor de los finales durante la madrugada de este sábado. Un hombre murió apuñalado luego de ser atacado en un domicilio de la calle Antú en el barrio Islas Malvinas de Neuquén.

La víctima tenía 54 años, era de nacionalidad boliviana y no tenía antecedentes penales.

El disturbio se originó en la vivienda de la calle Antú cerca de las 23 del viernes. Fue durante una celebración familiar con la presencia de amigos y conocidos de los dueños de la casa. Dos mujeres, identificadas como la ex pareja y la ex suegra del hijo de los dueños llegaron al lugar.

Según el comisario, las mujeres solicitaban que este hombre lleve a su hijo al hospital de urgencia, ya que tenía fiebre. El padre habría aceptado llevar al menor y se subió a su auto para trasladarlo. Barroso contó que el menor tendría menos de dos años.

Comisaria 16- neuquen (3).JPG Maria Isabel sanchez

Sin embargo, la discusión se acaloró y las mujeres comenzaron a tirar piedras al auto del padre y al domicilio donde se estaba realizando la celebración. Esto fue alrededor de las 0 horas del sábado, según informó Barroso.

En ese momento, las personas del domicilio salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Entre ellos estaba la víctima, quien intervino en el conflicto para calmar las aguas. Minutos después, se hizo presente otro hombre, de 44 años, presuntamente convocado por una de las mujeres. Este sacó un arma blanca y "sin mediar palabra" forcejeó con la víctima, que estaba en el medio del altercado, y lo apuñaló. La herida fue en el tórax y tocó el corazón, lo que fue letal.

Según contó Barroso, el hombre detenido tiene 44 años, es de nacionalidad argentina y es albañil. Al igual que la víctima, tampoco tiene antecedentes penales. Una de las dos mujeres lo habría llamado para pedir asistencia en el conflicto y él, que vive a dos cuadras, se hizo presente a los pocos minutos, según dijeron testigos.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a LMNeuquén que la audiencia de formulación de cargos se lleva a cabo desde las 12 del mediodía de este lunes y que se podrá conocer la identidad de la víctima una vez finalizada.