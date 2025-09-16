Quién era Ramiro Rodríguez Pardo, el reconocido chef que murió y fue socio del Gato Dumas

El chef tenía 87 años y se encontraba atravesando una grave enfermedad. Junto al Gato Dumas revolucionaron la cocina de televisión y la convirtieron en un show.

Este martes la gastronomía argentina le dijo adiós a un reconocido chef , como lo fue Ramiro Rodríguez Pardo , quien falleció a sus 87 años. Pardo fue distinguido como uno de los revolucionarios de la cocina de nuestro país en los años 90.

El chef Ramiro Rodríguez Pardo atravesaba algunas de las complicaciones derivadas de un cuadro de demencia senil . Junto a su socio y amigo, el Gato Dumas , supieron ser pioneros de los programas de cocina en la televisión nacional. Los cocineros fueron una dupla muy popular en la televisión argentina con sus programas " Cocineros " y " Gatopardo ". También fueron socios de varios restaurantes reconocidos como La Chimère, Drugstore y Clark’s.

Rodríguez Pardo falleció acompañado de su gran amigo íntimo David Veltri, quien estuvo con él en el Sanatorio la Trinidad y en la clínica de cuidados paliativos. " Hace un año empezó a perdérsele la memoria. Después había que cuidarlo mucho", recordó el profesional en diálogo con Teleshow.

gato dumas rodriguez pardo

Las últimas horas del chef Rodríguez Pardo: "Ya casi no despertaba"

En su relato, Veltri recordó: "Un día se le complicó por un problema renal. Después se cayó y al caerse lo tuvimos que internar en el Sanatorio de la Trinidad. Estuvo tres meses más o menos internado ahí, pero un día estaba bien, dos días mal y así".

El chef se lamentó del desmejoramiento en la salud de su mentor. "Empezó a adelgazar muchísimo. Después ya dormía nada más, se le ponían una sonda y se lo llevó a una clínica de cuidados paliativos. Pasaron unos quince o veinte días, cada vez estaba más flaco, ya casi no se despertaba y bueno, hoy falleció", indicó.

chef rodriguez pardo

"Ramiro y el Gato dignificaron la chaqueta que hoy llevan los cocineros"

Rodríguez Pardo nació en Galicia y estaba radicado en la Argentina desde los 22 años. Ganó una gran popularidad en los años 90 gracias a la dupla televisiva que realizó junto a el Gato Dumas en programas como Cocineros y Gatopardo. Además, ambos fueron socios en más de 33 reconocidos restaurantes como La Chimère, Drugstore y Clark’s, establecimientos que marcaron un antes y un después en la escena culinaria argentina.

"Ramiro y el Gato dignificaron la chaqueta que hoy llevan los cocineros. Gracias a ellos dos, los cocineros hoy lucimos la chaqueta blanca con honor. Eso en gran manera lo hicieron Ramiro y el Gato Dumas. El Gato Dumas se fue temprano, casi sesenta y pico de años, y Ramiro, que era su compañero, su socio, nos dejó hoy", señaló el cocinero Veltri, que es especialista en cocina italiana, maestro en tallado culinario y docente.

chef Ramiro Rodríguez Pardo (1)

En este diálogo con Teleshow, se sinceró: "Conozco desde muy chico al Gato y a Ramiro. Los tuve como maestros, como amigos. Con Ramiro recorrimos cientos de países, lugares, viajes, dando cursos por todos lados. Aparte de eso era mi amigo".

"Era como mi viejo. Primero fue mi maestro y después como mi padre. Me duele porque todos estos cuatro meses que estuve al lado de él y toda una vida. Pasábamos fiestas juntos, todo. Nos íbamos a veranear juntos. Y aunque me llevaba unos años, era mi amigo. Como mi viejo, mi hermano mayor”, concluyó con sus emociones a flor de piel.