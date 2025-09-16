Sorpresivo encontronazo de una vecina de Vista Alegre: un zorro en el patio de su casa

El animal apareció en horas de la tarde del lunes en la vivienda y la mujer avisó a la policía por temor a ser atacada.

Un sorprendente episodio se vivió este lunes en Vista Alegre cuando personal de la Comisaría N°49 debió intervenir ante la inesperada presencia de un zorro dentro del patio de una vivienda particular.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:20 horas, en calle Francisco Moya, donde la propietaria del domicilio, alertó a la policía tras advertir la presencia del animal silvestre. Temiendo ser atacada, solicitó asistencia inmediata.

De manera rápida, una comisión policial se acercaron al lugar y constataron la situación. Con autorización de la dueña, los efectivos ingresaron al patio y lograron resguardar al zorro sin incidentes.

Zorro Vista Alegre (1)

El animal fue trasladado y puesto al resguardo de la Dependencia Policial.

Horas más tarde, pasadas las 17, se presentó en la Comisaría personal de Guardafauna, quien retiró al zorro para garantizar su traslado seguro y conservación, dando por finalizado el procedimiento sin novedades adicionales.

Las autoridades recordaron que la fauna silvestre está protegida por ley y pidieron a la comunidad dar aviso inmediato ante cualquier hallazgo similar, evitando poner en riesgo la seguridad de las personas y la del propio animal.

Video: vecinos atraparon un gato montés que había matado aves en una chacra

Un gato montés que había causado preocupación a una familia de zona de chacras ubicada entre Cervantes y General Roca fue finalmente capturado y liberado con la colaboración de la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro. El felino, una hembra que al parecer estaba preñada, había atacado varias aves de corral durante los últimos días.

Fue Susana, una vecina del lugar, quien relató la experiencia a LMCipolletti: “Ayer lo atrapamos después de encontrar varios cadáveres de palomas, gallinas, pavo, etc.”. La situación había generado alarma entre los residentes del área productiva, pero lejos de recurrir a una solución violenta, optaron por dar aviso a las autoridades.

El hallazgo se produjo este jueves, cuando el hijo de Susana, de tan solo 12 años, detectó la presencia del animal. “La verdad fue fácil encerrarlo, no tenía vía de escape”, contó la mujer, destacando que actuaron con precaución y siguiendo indicaciones de especialistas. “Tomamos recaudos porque nos habían asesorado los guardafaunas de los peligros que corríamos por ser un animal silvestre. Por suerte no costó”, agregó.

Un gato montes mató a una veintena de gallinas de una chacra y quedó atrapado

Esta especie de gato montés se distribuye en el sudeste de Bolivia, el oeste y sur del Paraguay, el extremo sur de Brasil, todo el Uruguay y casi todo el territorio continental de la Argentina hasta el sur de la Patagonia argentina.

Habita en numerosos ecosistemas, como estepas de los Andes australes, las Pampas, las estepas patagónicas y el Gran Chaco. Habita lugares prístinos y con presencia humana, aunque tiende a preferir áreas con cobertura arbórea.

Tiene manchas negras en todo el cuerpo, pero el color de fondo, generalmente castaño, varía de región en región: en el norte, lo común es un pardo amarillento; más al sur, el manto es grisáceo. El melanismo es algo común tanto en estado salvaje como en cautiverio. Mide cerca de 60 cm de largo más 35 cm de cola, y 30 cm de alzada. Su peso es habitualmente de entre 4 y 5 kg, aunque puede llegar a los 8 kg.