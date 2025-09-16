Cómo cerró el dólar oficial y el dólar blue este martes 16 de septiembre

Live Blog Post

El dólar oficial volvió a subir y el BCRA perdió el piso de los US$40.000 millones

El mercado cambiario cerró este martes con un nuevo incremento en el dólar oficial y un retroceso en las reservas internacionales del Banco Central, que perforaron la barrera de los US$40.000 millones tras los pagos a organismos internacionales.

En la pizarra del Banco Nación, el dólar oficial concluyó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, lo que representó un aumento de $5 respecto del cierre previo. En el promedio de bancos, la divisa se ubicó entre $1.480 y $1.482, con un máximo de $1.485.

En tanto, el dólar blue también se movió al alza: se ofreció a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con una suba diaria del 1%.

En el segmento mayorista, la divisa se negoció en $1.469, lo que implicó un leve avance de 0,1% en la jornada.

Por el lado de las cotizaciones financieras, el dólar MEP retrocedió 0,9% y se ubicó en $1.478,18, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cayó 1,3% y terminó en $1.481,62.