Cómo cerró el dólar oficial y el dólar blue este martes 16 de septiembre

Había expectativas por la reacción de los mercados, luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, donde presentó el Presupuesto 2026.
Reservas del BCRA en retroceso
Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) descendieron a US$39.848 millones, luego de que el organismo efectuara pagos por US$271 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$112 millones al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Con este retroceso, la autoridad monetaria volvió a ubicarse por debajo de los US$40.000 millones, un nivel clave que refleja la presión de los compromisos externos sobre las cuentas internacionales.
