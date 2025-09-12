Denunciaron violación a una menor luego de ir a un boliche de Cipolletti: la joven está embarazada

La madre de la menor denunció que la drogaron en un boliche y la violaron en una casa cercana. La denuncia apunta a dos hombres y la prima de la víctima.

La Justicia de Cipolletti recibió una denuncia por violación a una adolescente de cipoleña quien habría sido drogada en un local nocturno y quedó embarazad a producto del abuso sexual. La madre de la joven menor de edad pidió que se investigue al presunto autor, un hombre mayor de edad y a una mujer, prima de la víctima.

La presentación judicial fue confirmada por el abogado querellante, Michel Rischmann , quien relató que la madre de la joven presentó una denuncia "por abuso sexual donde resultó víctima una mujer de 17 años quien, a raíz de ese hecho, estaría cursando aproximadamente un embarazo de 8 semanas".

La violación, según se desprende de la denuncia, fue perpetrada luego de una salida a un local nocturno. La víctima apunta a su prima, con quien salió a bailar, y a dos hombres mayores de edad. " Cuando ella sale con la prima se encuentra con otra persona en un local bailable de Cipolletti y a partir de ahí, pese a que no tomó importantes cantidades de alcohol, no recuerda lo que le pasó. Tiene algunos recueros, como que fueron hacia otro domicilio que está a cuatro cuadras aproximadamente", dijo Rischmann.

El reconocido abogado penalista cipoleño dijo a LU19 que la joven no recuerda qué pasó durante la noche. Recobró la conciencia "a las nueve de la mañana del día siguiente, cuando llega con su prima a su casa. Todo ese día estuvo descompuesta, con vómitos y demás, por lo que la llevan al hospital".

Fiesta boliche.jpg

La madre de la adolescente comenzó a indagar qué pudo ocurrir en el local nocturno y así identificó al presunto autor. "Esta persona prácticamente le confiesa en un video que él estuvo con su hija. Y afirma que la hija no recordaba nada y que él tampoco, porque entiende que le tiraron alguna sustancia en la bebida", detalló Rischmann.

El querellante sostuvo que la declaración del presunto autor complica no solo su propia situación legal, sino la de otro hombre y la prima de la víctima. "De las otras dos personas lo que queremos saber es si existe algún tipo de participación con el autor en relación al hecho del abuso sexual. La prima en ningún momento tomó de ese vaso, al igual que el otro hombre que estaba. El (sospechoso) además dice en el video que a su amigo le gustaba poner pastillas en los vasos para dormir a las chicas. Es gravísimo".

Rischmann aseguró que no hay dudas respecto de la existencia de un delito, ya que "esta menor no podía brindar el consentimiento, por lo que el consentimiento (para una relación sexual) está viciado y estaríamos en presencia de un abuso sexual con consecuencias de un embarazo. Esto estaría prácticamente reconocido por el autor".

La familia de la menor denunció un abuso sexual grave porque "el acceso carnal en principio está acreditado con el embarazo y en segundo término por el video donde entendemos que el autor también confiesa el hecho en el que reconoce que la víctima no estaba en condiciones de brindar el consentimiento para un acto sexual", concluyó el abogado.

Sospechas sobre la prima de la víctima

Rischmann aseguró que "las primas tenían una muy buena relación, habían salido juntas" por lo que a la madre de la menor le resultó llamativa su falta de colaboración para entender qué ocurrió esa noche. "Se negó en todo momento a brindar información sobre lo que habían hecho y dónde habían ido. Por eso entendemos que algo ha pasado, que nos están ocultando", manifestó.

Las madres de ambas son hermanas y, a raíz de la presunta violación, se habría desatado además un conflicto familiar, sostuvo el letrado.