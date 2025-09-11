Audaz persecución para atrapar a un conductor que huyó de un control policial: ¿Qué intentaba ocultar?

El joven conductor fue perseguido por las calles céntricas de San Martín de los Andes. No pudo escapar. El motivo detrás de la huída.

Un control policial de rutina terminó repentinamente en una fugaz persecución por las calles céntricas de San Martín de los Andes. Un joven conductor huyó del procedimiento, luego abandonó el vehículo e intentó escapar corriendo. Pero no lo logró, y terminó detenido.

Lo llamativo del caso es que el automovilista primero detuvo la marcha del rodado y se puso a disposición de la Policía, en el control de rutina que tenía lugar en Avenida Costanera . Sin embargo, segundos después reaccionó de forma contraria.

Por supuesto que su actitud, por lo menos sospechosa, disparó todo tipo de conjeturas. Una primera hipótesis sugería la pregunta: ¿Huía porque llevaba sustancias prohibidas en el auto?. O bien, ¿ estaba alcoholizado ? Tampoco hubiese sido descabellado pensar si el Fiat Siena color blanco que conducía era robado o estaba cometiendo un hecho delictivo en proceso.

persecución audaz

Nadie se la vio venir, pero más temprano que tarde todas las preguntas iniciales tuvieron su desenlace impensado cuando se acercó el verdadero propietario del vehículo. El hecho ocurrió pasado el mediodía del miércoles, en el control que se llevaba a cabo sobre la Avenida Costanera de la localidad cordillerana.

"Un ciudadano joven, a bordo de un Fiat Siena color blanco, único conductor, primero detiene la marcha del rodado. El personal realiza un control de identificación de rutina, por lo que le solicita la documentación correspondiente para circular. De repente, emprende la huida por distintas calles de la ciudad, hasta que en Avenida Curruhinca y Koessler, justo donde hay una estación de servicio YPF, abandona el vehículo y sale corriendo del lugar", relató el jefe a cargo de la Comisaría 23, José Heriberto Puel, en diálogo con LMNeuquén.

Si bien inicialmente trascendió la versión de que había embestido a un efectivo policial, tal suposición fue descartada de plano. En realidad, lo que ocurrió fue otra situación. Uno de los agentes que venía en persecución del automovilista resbaló en un charco de agua y cayó a la calle. Entonces se trasladaba en una motocicleta. No obstante, el policía no sufrió lesiones producto de la caída.

El motivo detrás de la fuga

Otros efectivos policiales lograron la demora del conductor a unos 300 metros del lugar, cuando este intentaba escapar corriendo. "Posteriomente se hace presente el propietario del vehículo, quien aclara la situación. Dice que es un familiar de él, y que había sacado el auto del taller. Se lo había prestado para que lo probara", explicó el comisario. Resultó que al circular el joven se dio cuenta de que no tenía la documentación del automotor. "Por eso se fugó; no contaba con los papeles al momento del control. Esa información la tenía el propietario del vehículo en su poder", agregó.

De igual forma, para descartar cualquier sospecha, se le hizo una prueba de alcoholemia a los dos, que arrojó resultados negativos. Incluso Puel señaló que "se descartó que llevara algún tipo de sustancia". Del procedimiento también participaron efectivos del área de Tránsito y Narcóticos.

El vehículo no quedó retenido y al conductor huidizo se le labraron las actuaciones correspondientes.