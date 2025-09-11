Crimen en Costa Sur: se conocieron los detalles del asesinato y quedó en prisión preventiva el único imputado

Fiscalía le formuló cargos a un hombre de 23 años por el homicidio del joven. Se establecieron cuatro meses como medida cautelar por la existencia del peligro de fuga.

El sábado 6 de septiembre un adolescente de 17 años fue hallado sin vida en la vereda de la calle Labraña en el Barrio Costa Sur de Cipolletti. Hoy jueves 11 el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre de 23 años por el homicidio del joven, con quien habría existido un “ conflicto previo ”.

Según la acusación de Fiscalía, el hecho tuvo lugar minutos después de las 5 de la madrugada , cuando el imputado esperó a la víctima y la interceptó junto a otra persona no identificada . El Fiscal explicó el imputado y el adolescente mantenían una relación problemática, por eso comenzaron una discusión y el imputado le habría golpeado en la cabeza con un objeto contundente .

La agresión con un elemento romo le provocó un traumatismo craneoencefálico y la muerte inmediata según informó la autopsia . El adolescente se desvaneció y quedó tendido sobre la vereda de la calle Labraña en inmediaciones del Centro Cultural del Barrio Costa Sur . El imputado y el otro joven se dieron a la fuga y se deshicieron del objeto utilizado como arma .

La imputación se basa en múltiples elementos de prueba, principalmente la declaración de la persona que encontró el cuerpo y alertó a la policía. Otras pruebas que avalan la imputación, son los más de una decena de testimonios que acreditan el conflicto que los unía a la víctima y al imputado. Incluso los movimientos de ambos quedaron registrados en cámaras de seguridad.

La querella, constituida por la madre del adolescente adhirió a la acusación a través de su abogado. Por su lado, la Defensa Pública cuestionó la interpretación de ciertos indicios y explicó que si bien no está permitido oponerse a la formulación de cargos, debido a la formalidad del proceso judicial y los requisitos legales, la autoría del homicidio atribuida a su defendido será materia de debate mientras dure la causa.

Además, la Defensa Pública explicó que dejará planteadas las reservas sobre la adjudicación del homicidio a su defendido y que se profundizará en otras teorías del caso. La Jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.

El debate sobre la existencia por el peligro de fuga

Durante gran parte de la audiencia, las partes debatieron sobre la postura de la Fiscalía que pretendía imponer seis meses de prisión preventiva al imputado. La Defensa se opuso a la medida al considerarla que equivaldría a una pena anticipada, ya que la etapa de investigación fue establecida en cuatro meses. Por esta razón fueron solicitadas medidas cautelares menos gravosas.

La jueza destacó la necesidad de la preservar los testimonios para evitar el entorpecimiento de la investigación. Durante la audiencia se repasaron los movimientos de la víctima –que fue captada por cámaras de seguridad antes del deceso- y la secuencia de hechos entre el homicidio y la captura del acusado.

Finalmente, la magistrada fundamentó los indicios para la existencia del peligro de fuga y estableció cuatro meses de prisión preventiva para el acusado. También agregó que eventualmente se podrá discutir prórrogas o suspensiones de las medidas cautelares.