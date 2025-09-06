Encontraron un joven muerto en las calles de Cipolletti: una cámara lo registró horas antes

El cuerpo fue hallado este sábado a la madrugada. La Policía y la fiscalía ya iniciaron una investigación.

Un hecho fatal conmocionó la madrugada de este sábado al barrio Costa Sur de Cipolletti . Minutos después de las 5:15, vecinos dieron aviso a la Policía sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública , sobre uno de los pasajes de la calle principal que bordea el margen del río Neuquén.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Cuarta constataron la situación y de inmediato solicitaron la presencia del personal de emergencias médicas del SIARME. Pese a la rápida intervención, los profesionales confirmaron que se trataba de un hombre joven que ya no presentaba signos vitales.

La fiscalía de turno tomó intervención inmediata y dispuso que personal de Criminalística trabajara en la escena. Hasta pasadas las 9 de la mañana, los peritos continuaban con tareas de relevamiento y toma de muestras en el sector, que permaneció vallado y con tránsito restringido.

Fuentes policiales consultadas por LM Cipolletti señalaron que, por el momento, no se brindarán precisiones sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que provocaron el deceso, dado que la causa se encuentra “en etapa de investigación”.

Costa Sur cipolletti hombre sin vida (1) El hecho se registró a las 5:15 de la madrugada, desde entonces continúa trabajando personal policial sobre la escena. Alejo Maimo

Testimonios de vecinos

Habitantes del barrio relataron haber visto al joven deambulando por la zona alrededor de las 3:30 de la madrugada. Esa información también fue registrada en cámaras de seguridad privadas que captaron su paso, aunque aún resta determinar qué ocurrió entre ese momento y el hallazgo del cuerpo dos horas más tarde.

La escena generó fuerte conmoción entre los vecinos, quienes se encontraron con un importante despliegue de móviles policiales, cintas de seguridad y agentes trabajando en el lugar durante toda la mañana. La principal arteria de Costa Sur permaneció cortada, lo que aumentó la sensación de incertidumbre en torno a lo sucedido.

Embed

El Ministerio Público Fiscal aguarda los resultados de las pericias forenses para avanzar en la investigación. La autopsia será clave para establecer las causas de la muerte y descartar o confirmar la participación de terceros en el hecho.

Mientras tanto, la Policía continúa recabando testimonios y analizando las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

Otra muerte en la vía pública

El martes 2 de septiembre al mediodía, personal policial confirmó el hallazgo de un cuerpo en un canal de riego secundario cercano a la terminal de ómnibus, sobre la calle Pacheco. Poco después se constató que se trataba de Norma Gatica, quien estaba desaparecida desde el viernes 29 de agosto.

El fiscal interviniente explicó que el hallazgo se produjo tras un rastrillaje en la zona con canes especializados. En el operativo fue necesario remover residuos acumulados en el agua que complicaban la búsqueda. Una vez recuperado el cuerpo, se notificó a la familia de la vecina.

E.C.P CUERPO NORMA GATICA (18) El cuerpo de Norma Gatica fue hallado el martes sobre un canal de riego en calle Pacheco de Cipolletti. Estefania Petrella

En el marco de la investigación, se analizaron los registros de tres cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de la ciudad. El video registró el momento en el que dejó su vivienda y comenzó su recorrido sola. Otra cámara de seguridad recuperada el lunes, reconstruyó el camino recorrido y permitió verificar que en ese horario un cuerpo era arrastrado por la corriente en el canal donde fue encontrada.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y se descartó la intervención de terceras personas. Esto fue notificado de manera formal a los familiares entre los integrantes del Ministerio Público Fiscal y el cuerpo Médico Forense.