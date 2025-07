Robo, fuga, persecución de película y un capítulo aparte en el Hospital Heller

robo y persecución

Según informó el jefe de la Comisaría 18, Eduardo Vergara, a LMNeuquén, el damnificado -un vecino de 44 años, de la zona oeste- estacionó su camioneta y bajó a comprar en una despensa. En el trayecto, puede ser que se le hayan caído las llaves del vehículo y no se diera cuenta.

"Al salir del comercio, advirtió que un sujeto se había subido al vehículo y se lo llevaba. De inmediato, se acercó a una comisión policial que realizaba un allanamiento en las inmediaciones y alertó sobre el hecho", contó Vergara.

El operativo cerrojo de la Policía

El comisario detalló que “tras recibir el aviso, se irradiaron las características del rodado por el equipo policial” y, en cuestión de minutos, la camioneta fue interceptada en el barrio Cuenca XV. El conductor, al ver las balizas y escuchar las sirenas, emprendió la fuga a gran velocidad por distintas arterias del barrio y luego en dirección sur.

robo y persecución

Según informó el jefe de la Comisaría 18, el personal policial -con ayuda de otras unidades- montó un operativo cerrojo que permitió acorralar al delincuente, pero al llegar a Avenida del Trabajador, casi Necochea -ya en barrio San Lorenzo-, el ladrón perdió el control del vehículo. "Por la velocidad que llevaba, volcó. La camioneta quedó sobre su lateral derecho, sobre el andén del Metrobus. Afortunadamente, no chocó con ningún otro vehículo", aseguró Vergara.

Tras el vuelco, el ladrón salió por la ventanilla e intentó huir corriendo, pero fue rápidamente aprehendido por el personal policial. En principio y a simple vista, no se observaban golpes. No obstante, por prevención fue trasladado por la Policía hasta el Hospital Heller para que los médicos lo revisen y constaten que no hubiese sufrido daños internos, como consecuencia del inicidente vial que protagonizó.

robo y persecución

Esposado, intentó escapar

Lo insólito ocurrió mientras esperaba ser atendido por los médicos: esposado, parece que rompió una puerta del hospital y salió corriendo por la vereda. Sin embargo, fue recapturado inmediatamente por la Policía fuera del centro de salud.

El detenido, de 24 años, no tenía documentación al momento de su detención. Las autoridades están trabajando en su correcta identificación y verificando si posee antecedentes penales o restricciones de libertad. "Conforme a los datos que aportó, tendría antecedentes, pero resta confirmar su identidad", dijo Vergara.

robo y persecución Gentileza

El damnificado ya radicó la denuncia. Según relató, solo había bajado a hacer una compra rápida en una despensa del barrio y nunca imaginó que su camioneta sería robada en cuestión de segundos. Por fortuna, y gracias al rápido accionar policial, el vehículo fue recuperado antes de que pudiera ser desguazado o utilizado para cometer otro delito.

"A la espera de que sea asistido, el sujeto salió corriendo del Hospital Heller, esposado, y no pudo llegar lejos por la situación". Eduardo Vergara, jefe de la Comisaría 18.