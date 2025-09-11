Chos Malal: pidieron que lo condenen por la violación de su cuñada

Luego de un juicio desarrollado en esta semana, la fiscalía consideró probado que el acusado atacó sexualmente a la víctima durante una visita a su casa.

La fiscalía reclamó que un hombre con domicilio en el norte neuquino sea condenado por la violación de su cuñada . El hecho ocurrió en 2023.

La fiscal del caso Natalia Rivera pidió a un tribunal que, sobre la base del testimonio de la víctima, declare la responsabilidad penal de un hombre por haber abusado sexualmente de la hermana de quien al momento de los hechos era su pareja.

La solicitud de la representante de la fiscalía se concretó este jueves, en la tercera jornada del juicio oral que se desarrolló en la ciudad de Chos Malal.

La hipótesis del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF) destacó que, sin poder precisar una fecha con exactitud pero entre el 20 y el 25 de diciembre de 2023, en un domicilio de una localidad de la zona Norte de la provincia, el imputado abusó sexualmente de quien era su cuñada. Fue en circunstancias en que la víctima, que es una persona con discapacidad, se encontraba en la casa de su hermana. El imputado cometió el abuso y, luego, le exigió que no contara lo sucedido.

La defensa cuestionó el relato de la víctima por presentar “inconsistencias y contradicciones insalvables”. Por el contrario, la fiscal destacó su “condición de vulnerabilidad”, como así también la necesidad de respetar su derecho a declarar y a ser escuchada por parte del tribunal.

Expectativa por la decisión del tribunal

Rivera encuadró el accionar del acusado identificado por sus iniciales como J.A. en el delito de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor (artículos 119, tercer párrafo, y 45 del Código Penal) y solicitó la declaración de responsabilidad penal.

Tras escuchar a las partes, el tribunal, integrado por los jueces Bibiana Ojeda, Laura Barbé y Eduardo Egea, pasó a cuarto intermedio para resolver dentro del plazo legal.

Con el objetivo de evitar la identificación de la víctima, se preservan detalles sobre el hecho imputado y el contexto en el que fue cometido.

En el inicio de esta semana, se informó sobre la condena de un hombre que violó a su expareja y abusó de una adolescente de su entorno familiar.

Los hechos que se le atribuyó al acusado ocurrieron en 2022, cuando intentó besar y tocó en sus partes íntimas a una adolescente de su entorno cercano; y el segundo fue en agosto de 2024, cuando abusó sexualmente de la madre de su hijo.

Otro caso de violación en San Martín de los Andes

El juicio en contra del abusador de San Martín de los Andes se extendió durante tres jornadas y concluyó la semana pasada. Tras cumplirse el plazo legal de deliberación, el lunes pasado se dio a conocer el veredicto.

La agresión sexual de mayor gravedad ocurrió el 14 de agosto de 2024, alrededor de las 18, en San Martín de los Andes. De acuerdo con la investigación del MPF, el abuso se produjo en la vivienda del imputado, a donde la mujer llevó al hijo que ambos tienen en común. En ese marco, el acusado mandó al niño a jugar en el exterior de la casa y luego hizo ingresar a la víctima, la llevó por la fuerza hacia una habitación y cometió el abuso sexual.

El hombre también fue juzgado por un hecho previo, cometido en septiembre de 2022, cerca de la medianoche, en el exterior de su casa en San Martín de los Andes, cuando abusó sexualmente de una adolescente de su entorno cercano mediante tocamientos.