Nicolás Vázquez recordó a su perra fallecida y le dedicó un sentido mensaje

Nicolás Vázquez expresó todo su dolor en las redes sociales con un recuerdo especial en su vida. No se trata de su expareja Gimena Accardi con quien terminó el vínculo amoroso, sino que a través de sus historias de Instagram compartió imágenes recordando su labradora Umma.

“No hay un día que no te extrañe Umma” , compartió en sus redes sociales el reconocido actor junto a cuatro imágenes donde se los ve disfrutando de un espacio de óseo en la playa. Con ella compartió 16 años de vida, disfrutando de toda su etapa con Gimena.

Sin embargo la publicación tiene un sentimiento especial debido a que no se trata de una fecha específico en la que se hizo la publicación sino de un sentimiento aún más genuino. Es que la labradora también fue una compañera de vida con la cual llegó a compartir momentos especiales como algunos cierres de espectáculos en el teatro, hasta su muerte en noviembre de 2024.

Nico Vázquez

Nico Vázquez sería padre según los números de Pitty la Numeróloga

Varias semanas después de haber confirmado su separación de Gimena Accardi, transitar con mucha entereza toda clase de rumores de infidelidad de su parte y ponerle el pecho a la confirmación del affaire de parte de su ex esposa, Nico Vázquez parece dispuesto a dar vuelta la página y salir otra vez a la vida.

En sus redes, se lo ve un poco más activo y animado, siempre rodeado del amor de sus padres y sobrinos. Pero Pitty la Numeróloga ve un poco más allá y se animó a plantear todas las cosas positivas que se vienen en la boda del actor.

En Mujeres Argentinas, la experta en números analizó: "Él tiene en su destino el número 1, es una persona que tiene los mismo números de Messi y ha hecho un trabajo espiritual muy grande. Ha evolucionado. Ahora está transitando un año 9, que es la finalización de ciclos. Está en una etapa de cierres en su vida, donde se termina una parte del libro de su vida para abrirse a lo nuevo".

Sin titubeos, la numeróloga vaticinó: "En el 2026, llegan muchos cambios para él. Es un año en el que se va a estar abriendo a muchas cosas nuevas y también va a estar conociendo a alguien. Capaz en este momento, tiene a dos personas con las que habla mucho, una quizás ahora y otra un poquito después, pero el año que viene, Nico se reencuentra con el amor".

Pero lo más fuerte llegó después: "El 2027 va a ser un año donde apuesta al amor, creo que hasta se vuelve a casar y hasta siento que va a ser papá en un futuro. No ahora ni mañana pero en dos años, hablamos".