El llanto de Andy Kusnetzoff por la situación del país

El conductor radial rompió en llanto en su programa Perros de la Calle al expresarse sobre la situación en el sector de discapacidad y universitario.

El programa radial Perros de la Calle vivió un jornada emotiva durante este miércoles por la mañana, en la previa a la manifestación que se hizo en todo el país, pero principalmente en la Capital Federal, en el marco de la sesión de Diputados donde se rechazaron los vetos del presidente de la Nación Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

Durante la transmisión el conductor Andy Kusnetzoff expresó su emoción al expresarse sobre el contexto que atraviesan ambos sectores: “ Esto lo digo yo: está bien que recule el presidente, que revea lo de la discapacidad, las universidades...Porque eso no es la grieta, eso no es los kukas, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social y para la gente con discapacidad",

Sumado a esto dijo: “Es mucho más difícil tener alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso. Y el día de mañana, cuando seas grande, no te imaginás cómo se las va a arreglar esa persona con discapacidad una vez que ya no estés”. Luego rompió en llanto generando un respetuoso silencio que se sostuvo durante algunos segundos.

September 17, 2025

Ante esta situación, el licenciado Gabriel Rolón intervino: "Es tremendo. Pero está bien que te duela, Andy. Está bien que nos duela. A mí me preocupa si no te duele eso. A veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, lo que vos llamás empatía, que te duela”.

En su relato, Andy agregó: ¿Cómo no te vas a angustiar? ¿Qué clase de ser humano hay que ser para no angustiarse ante un trabajador que no tiene trabajo, ante un chico discapacitado que no tiene una ayuda? ¿Qué clase de persona hay que ser? Esto no tiene que ver con algo o con alguien, tiene que ver con que te duela no tener más porque Argentina no tiene presupuesto. Y hacemos un esfuerzo entre todos, como siempre hacemos acá, pero es una cuestión de, por lo menos, entenderlo y escucharlo”.