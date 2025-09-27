Tini y Rodrigo de Paul ya tienen la fecha de casamiento: por qué la eligieron

Entre colaboraciones musicales y detalles de su festival Futttura, Tini Stoessel se muestra enfocada en su carrera. Sin embargo, más allá de la música, la cantante también estaría enfocada en celebrar su casamiento con Rodrigo De Paul. Según informó Paula Varela en Intrusos (América TV), la artista y el futbolista habrían elegido fecha y lugar para celebrar su compromiso.

“Me confirman que se casarían y que ya están empezando a buscar proveedores. Es este año, aunque ellos lo van a blanquear más cerca para evitar filtraciones”, comenzó diciendo Paula Varela. Según revelaron en el programa, la pareja habría definido el 20 de diciembre para la ceremonia, que se celebrará en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, un lugar habitual para bodas de celebridades como Candelaria Tinelli y Oriana Sabatini.

En ese sentido, la periodista también contó los detalles que la pareja está discutiendo: “Ahora estaban buscando quién les retrate todo el evento porque no están buscando un influencer sino alguien que tenga un estilo casual. No quieren al típico fotógrafo clásico. Quieren una especie de filmmaker. También están buscando el catering porque el lugar solo te da el espacio”.

tini-depaul-portada.jpg

Por qué se casan Tini Stoessel y Rodigro De Paul

Durante su explicación, Varela argumentó que el casamiento tendría un valor adicional para Stoessel: “La decisión de casarse es porque se van a vivir a Miami. Ella necesita tener este casamiento, más allá del amor, para poder trabajar tranquila allá y moverse con libertad”. Por último, la comunicadora se refirió a la apretada agenda de la artista y cómo la celebración se adaptaría a su festival: “Ella en noviembre va a estar metiendo sus fechas con Futttura donde le está yendo brutal y la idea es que para el mes de la boda, este libre para después mudarse a Estados Unidos con De Paul, que ahí también tiene hueco en su agenda con el fútbol”.

Detalles de la futura boda

Al respecto del compromiso entre la intérprete de “Carne y hueso” y el mediocampista, Teleshow dialogó con Claudia Villafañe, quien se destacó como la wedding planner de los casamientos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y Sol Pérez y Guido Mazzoni. “Hasta ahora no me llamaron”, comentó la madre de Gianinna y Dalma Maradona. Las versiones sobre el casamiento de Stoessel y De Paul cobraron fuerza tras la reconciliación de la pareja en marzo, luego de una ruptura en agosto de 2023 y de varios rumores que circularon tras un viaje conjunto en julio. La periodista Paula Varela informó que ambos “ya están empezando a buscar proveedores” para la celebración y que la decisión forma parte de su plan para mudarse juntos a Miami, donde De Paul tiene compromisos futbolísticos y Tini planea continuar con su carrera.

ssstwitter.com_1758998191896

La pareja, que inició su relación en octubre de 2021, apuesta a consolidar sus proyectos personales y familiares con este evento. La cantante y el mediocampista se habían separado en agosto de 2023, cuando lo anunciaron al difundir respectivos comunicados en sus redes sociales. Desde entonces eligieron caminos diferentes que se volvieron a cruzar casi un año después, el 20 de julio de 2024, en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La respuesta de Oriana Sabatini ante la primicia

Allí se ubicaría el kilómetro cero de esta reconciliación, de la que hasta ahora solo se conocieron algunas fotos in fraganti y pruebas sueltas en sus redes sociales. Una de las primeras pistas que surgió respecto a este evento llegó de la mano de Oriana. Consultada por LAM (América) sobre la reconciliación de Tini y De Paul, señaló: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”.

Casamiento de Dybala y Oriana

Y ligando este presente con aquel festejo, la cronista Candela Mazzone apuntó sobre las versiones de casamiento. “Va a haber una boda nueva, pero ahora vos festejando”, indagó. “Yo feliz. Cada vez que me invitan a un casamiento, estoy feliz de la vida porque amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”, expresó la artista.

Entonces, la periodista le preguntó sobre qué podría regalarles a sus amigos Tini y De Paul ante un eventual festejo. “A veces, para los amigos que te importan, está lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje... O un detallito, como la bata con la que se despierte el día antes de su casamiento, algo para que te pueda tener presente”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse, y si bien sigue sin haber ningún tipo de confirmación oficial, tampoco hay desmentidas. Y todos los caminos conducen a que la cantante y el futbolista pasen en algún momento por el altar.