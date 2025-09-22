Lali Espósito sobre una posible colaboración con Tini Stoessel: "Me mandó un tema, pero..."

Lali se refirió a una posible colaboración en diálogo con el medio Billboard y confesó detalles de una situación que despertó rumores de un trabajo juntas.

Los fanáticos de Lali Espósito y Tini Stoessel están esperando con ansias que logren coincidir en la creación de una canción para cantar en dúo. Sin embargo la espera se está haciendo larga para los fanáticos ya que desde las partes no han dado precisiones en qué plazo se hará.

Quien se animó a hablar lo mínimo en una entrevista fue Lali, quien en diálogo con Billboard contó detalles de la confusión que se generó cuando fueron vistas juntas en un estudio de grabación. “Voy a confesarles qué pasó ese día. Estamos en un estudio de fondo, pero no estábamos haciendo nada en un estudio. Es la casa de un amigo mío, Stefano, en Madrid, que tiene un estudio en la casa porque él es músico y nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más. Ella estaba con amigos, yo estaba con amigos, y la invité a lo de mi amigo Stefano y se vino, una copada, pero no estábamos haciendo nada de música. Lamento romperles el corazón”, reveló.

En continuación con su relato no negó que a futuro puedan realizar un producto pero afirmó que todavía no está en los planes a corto plazo: “No aún, no aún, pero nosotras hablamos seguido de eso. Hace poco me mandó un tema pero no era la canción adecuada” .

Lali habló de su famosa foto junto a Tini en un estudio de grabación, donde no se reunieron para grabar sino para escabiar unos vinos.

“Yo en su momento le había mandado, creo que era N5 y ella tampoco, en ese momento, lo sintió y somos muy sinceras con ‘Ay, no me encuentro tanto en la canción, pero si tenés otra mándame’. Y, así, sucesivamente. Y el tiempo va pasando... pero no es fácil coincidir. La gente capaz cree que es como una cosa muy simple. Yo soy recontra hincha pelotas aparte, como si no me veo en la canción... y supongo que ella también”, reveló sobre los intentos que hicieron para crear juntas.

Así suena la explosiva colaboración de Maria Becerra y Tini Stoessel

El anuncio que revolucionó las redes sociales llegó de manera simultánea en los perfiles de Instagram de María Becerra y Tini Stoessel. Con una publicación conjunta, las cantantes lanzaron "Hasta que me enamoro" y ya es un éxito en internet.

En minutos, los nombres de ambas artistas se convirtieron en tendencia en las redes y los comentarios no pararon: “Las reinas de Argentina” y “La colaboración que todos necesitábamos” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

La expectativa era enorme porque pasaron cuatro años desde su último trabajo juntas. En 2021 lanzaron “Miénteme”, que rápidamente dominó las playlists y marcó un antes y un después en la música pop regional. Antes de ese hit, habían compartido escenario en la reversión de “High”, el primer gran éxito de María Becerra, donde también participó Lola Índigo. Ambas experiencias dejaron en claro que cuando estas artistas unen sus voces, se enciende una chispa única.

El video oficial, dirigido por Diego Peskins y producido por Virgen Films, da continuidad a la narrativa iniciada en “Infinitos como el mar”. En esta entrega, Shanina aparece internada en un entorno que recrea un psiquiátrico moderno, mientras intenta resistir la opresión emocional que la asfixia. La llegada de Tini en el videoclip simboliza una fuerza motora que supo e impulsa la liberación de Shanina frente a las restricciones emocionales.

La colaboración llega en un momento clave de sus carreras. María Becerra, “La Nena de Argentina”, se prepara para un show histórico en River Plate con un formato 360° y avanza en la producción de su próximo disco. Además, acaba de sorprender en la serie En el Barro, spin-off de El Marginal, donde no solo actuó como Cleo sino que también estrenó “7 vidas”, la canción oficial de la ficción que alcanzó el Top 3 global en Netflix. Por su parte, Tini Stoessel anunció siete presentaciones en Tecnópolis con Futtura, un espectáculo pensado para repasar toda su trayectoria, desde sus comienzos en Violetta hasta su etapa actual como referente indiscutida del pop latino. Con una agenda cargada y una base de fans internacional, la cantante vive uno de los momentos más sólidos de su carrera.

El single “Hasta que me enamoro” no solo promete por la unión de dos figuras de primer nivel, sino también por el concepto que lo rodea. Becerra vuelve a introducir a su alter ego Shanina, inspirado en la estética anime y el arquetipo japonés “yandere”, una figura dulce pero intensa, capaz de todo por amor. Esta colaboración marcará el tercer capítulo de esa narrativa artística que ya se vio en “Ramen para dos” e “Infinitos como el mar”.