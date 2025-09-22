El doloroso recuerdo de Maru Botana a su hijo Facundo a 17 años de su muerte

Para Maru Botana son días de mucha carga emotiva al recordar la muerte de Facundo, uno de sus hijos que perdió la vida hace 17 años. Cada 21 de septiembre, el día que se celebra el día de la primavera, para la chef es un día de dolor y recuerdos imborrables de su hijo.

A través de sus redes sociales Maru recordó la fecha y dedicó un sentido mensaje junto a una imagen del niño. “Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles ”, contó con sentimientos.

“Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar . A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida”, escribió sobre sus sensaciones.

En el mismo texto sumó: "El siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida. Pero hoy Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas, busco fotos videos y recuerdo momentos que me quedaran para siempre como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a futbol en tu huevito. Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al Cielo. Te amamos y te recordamos siempre. Hasta Juani e Ine que no te conocieron, te tienen presente”.

“Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede, pero si alguna enseñanza me quedó después de que te fuiste, fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias, Facu. Hoy y siempre con vos en nuestras vidas”, cerró su texto recordando a Facundo Solá, su hijo junto a Bernardo Solá.