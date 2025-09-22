El objeto con el que Robbie Williams alimentó la versión de su llegada a la Argentina

El cantante podría desembarcar con su show en la Argentina en los próximos meses. El video particular con el que generó ilusión.

Robbie Williams causó sensación en las redes sociales, principalmente en la Argentina, luego de compartir un video donde envió un guiño particular para el territorio nacional abrió la puerta a una posible visita del cantante británico en los próximos meses.

No sería la primera vez que el artista vendría al país ya que lo hizo en cuatro oportunidades: en 2004 que visitó Videomatch, 2006 para realizar dos estadios River con su show Close Encounters, 2018 para realizar un show que finalmente se suspendió y, la más reciente, en 2023 que llegó al país para vacacionar. Ante la publicación que compartió abrió la puerta a una quinta visita.

En un video expreso en su cuenta compartió un detalle particular que lo une con Argentina. “ Para aquellos que sepan qué es esto: los escucho, los veo e incluso los extraño”, dijo en un video donde se muestra un mate destacado con la bandera argentina, detalles personalizados y particular diseño en el metal del recipiente. A su vez tiene la carga emotiva de llevar grabado en la virola el nombre de su esposa Ayda Field ,y de sus hijos Teddy, Charlie, Coco y Beau.

“Estoy haciendo lo posible para llegar a ustedes. Así que aguanten ahí, gracias", confesó en sus declaraciones dejando la puerta abierta a su llegada al país. Más allá de esta situación no se dieron precisiones de que desembarcará con su show. Cabe recordar que actualmente realiza una gira por Europa con el BRITPOP Tour, en referencia a su nuevo álbum que se estrenará el próximo año.

Lo que más despertó emoción en los fanáticos fue las declaraciones durante un show en Finlandia donde afirmó que hará un show en el país y prevé que sea el próximo año.