Pablito Ruiz contó que le cancelaron un contrato por no ser “masculino”

Invitado al programa de Juana Viale, el cantante recordó sus primeros pasos en el mundo de la música y el pedido de la discográfica.

Pablito Ruiz estuvo como invitado en la mesa de Juana Viale y se refirió a sus inicios en el mundo del espectáculo cuando su manager le pidió que sea más “masculino”.

“¿Vos tenías un representante que te inventaba parejas o que te tenías que ver más masculino de alguna forma por promoción?”, quiso saber la conductora del ciclo que se transmite por El Trece.

La respuesta del cantante de 50 años sorprendió a todos los presentes en la mesa. “Sí, eso fue más o menos a los 15 años, cuando cambié de manager y me puso un entrenador físico, para hacer pesas, y para que adquiriera modales de esta persona para ser más masculino . Fue en la misma época que salió también la imitación de Miguel del Sel, y bueno, fueron muchas cosas que me hicieron decidir irme a vivir a México”, contó.

“Y no era solamente eso, era el bullying mediático, era la presión de la compañía discográfica y nunca poder reclamar de ganar más dinero o de alguna cláusula del contrato”, agregó el cantante.

Además, recordó que el día que el manager se enteró de que tenía pareja “cancelaron el contrato”.

El presente amoroso de Pablito Ruiz

Soltero, pero con apuros, Ruiz contó que desde el 2022 no mantiene una relación firme con una persona. “Tuve una pareja horrible, tóxica total”, se sinceró el artista que fue noticia hace un tiempo por cobrar 100 dólares la tarjeta de cumpleaños a sus invitados.

“Quiero encontrar una pareja, quiero ser padre, tengo varios pendientes”, confió Pablito a la mesa y hasta le pidió a Juana que le presentara a algún amigo actor para formalizar.