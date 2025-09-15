Lali Espósito anunció su documental en Netflix y esto es lo que podrá ver en "La que le gana al tiempo"

La artista confirmó el lanzamiento en la previa de su último show en Buenos Aires. Todos los detalles de su disco y próximas presentaciones.

Lali Espósito culminó la primera parte de sus presentaciones en el Estadio Vélez Sarsfield con una sorpresa para todos sus fanáticos. La artista, en la previa de su tercer show en Buenos Aires, confirmó que próximamente saldrá un documental en colaboración con Netflix titulado "La que le gana al tiempo" , que repasará toda su carrera.

En medio de su gira por todo el país con el tour " No vayas a atender cuando el demonio llama", en el que presenta su último álbum como solista, la cantante presentó un nuevo tema y anunció la llegada de su propio documental.

Con esto, se abre una nueva etapa en su larga carrera, en la que se desempeñó como actriz, cantante, modelo y productora audiovisual de una de sus últimas series.

Lali confirmó su documental en Netflix en el marco de sus cinco presentaciones en Vélez en un mismo año, en el que se presentaron más de 200 mil personas en total. De hecho, la artista confirmó que cerrará su gira con un último show en el estadio del Fortín el próximo 16 de diciembre.

Luego de agotar todas las entradas en Buenos Aires, la gira continuará a lo largo del país, con próximas fechas confirmadas en Trelew (Gimnasio Municipal N.º 1), el 15 de octubre, Comodoro Rivadavia (Predio Ferial), el 16 de octubre, y un cierre en Neuquén (Estadio Ruca Che) el próximo 18 de octubre.

Si bien no hay confirmaciones oficiales sobre el lanzamiento del documental, lo cierto es que se espera que incluyan imágenes de sus últimos conciertos, por lo que algunos especulan con un estreno a fin de año.

Lista de temas del último álbum de Lali

Popstar

Lokura

No me importa

Plástico (con Duki)

Tu novia II

Morir de amor (con Bersuit Vergarabat)

Mejor que vos (con Miranda!)

No hay héroes (escrita junto a Julieta Venegas)

Sensacional éxito

Sexy

Fanático

Perdedor

33 (con Dillom)

Pendeja

Fin de transmisión (con Evelyn Botto, participación hablada)

Los últimos proyectos de Lali como actriz

El último proyecto de Lali Espósito como actriz en Netflix fue con la llegada de la serie española Sky Rojo, estrenada a mediados de 2021 en la plataforma. Para ello, la artista se instaló en España durante gran parte de 2019, aunque debió regresar al país luego de que se suspendieran las grabaciones por la pandemia de coronavirus.

El elenco protagónico de la serie está compuesto por Verónica Sánchez como Coral, Miguel Ángel Silvestre como Moisés Expósito, Asier Etxeandia como Romeo, Lali Espósito como Wendy, Yany Prado como Carmen «Gina», Enric Auquer como Christian Expósito, Catalina Sopelana como Greta Braun y Tiago Correa como Darwin, entre otros.

"Coral, Wendy y Gina emprenden una huida en busca de su libertad mientras son perseguidas por Moisés y Christian, los secuaces de Romeo, el proxeneta y dueño del Club Las Novias. Juntas iniciarán una carrera desesperada en la se enfrentarán a todo tipo de peligros y cuyo único objetivo será seguir vivas cinco minutos más", detalla la sinopsis del proyecto de Netflix.

lali amenaza de bomba Los últimos proyectos de Lali como actriz

Su último proyecto protagónico en plataformas de streaming fue "El fin del amor", una serie de Prime Video que se estrenó en noviembre de 2022. La artista también participó como productora ejecutiva y se encargó de llevar adelante el casting.

"Sigue a Tamara, una atrevida filósofa de la cultura pop. Después de enfrentarse a su propia crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, Tamara deja a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance, como ya lo hizo antes con su vida religiosa", informa la sinopsis oficial de la serie.

Sin embargo, su última aparición en un proyecto de este estilo fue en la película Verano trippin, dirigida por Morena Fernández Quinteros y estrenada en 2024.