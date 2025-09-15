Lali Espósito se va de la Voz Argentina: quién la reemplazará

El sorpresivo anuncio de que Lali Espósito no participará en la próxima emisión de La Voz Argentina generó un inmediato revuelo entre sus seguidores, los del programa y la industria musical. La noticia, confirmada durante la transmisión conjunta de Telefe y Luzu en streaming, dejó en suspenso a la audiencia, que rápidamente comenzó a especular sobre quién ocuparía el lugar de la artista en el jurado.

El presente de Lali se caracteriza por una intensa actividad profesional. Su más reciente álbum, "No vayas a atender cuando el demonio llama", la llevó a agotar cinco funciones consecutivas en el estadio Vélez Sarsfield, un logro sin precedentes para una mujer en la historia del recinto. Paralelamente, su desempeño como jurado en el reality de Telefe consolidó a su equipo como uno de los favoritos para alzarse con la victoria.

La ausencia de la cantante en las grabaciones del programa se debió a la superposición de compromisos. Según explicó la periodista Sofi Martínez en el streaming oficial, “en el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”.

Esta combinación de conciertos históricos y actividades sociales vinculadas al estreno cinematográfico de una amiga impidió que Lali Espósito pudiera asistir a las jornadas de grabación del reality de Telefe.

La producción ya resolvió a su reemplazo

La incógnita sobre quién reemplazará a Lali Espósito en el jurado se resolvió con una sorpresa: Nicki Nicole será quien ocupe temporalmente su silla. La elección no resulta casual, ya que ambas mantienen una relación cercana tanto en lo personal como en lo profesional.

En 2021, Nicki Nicole ya había compartido el escenario de La Voz Argentina junto a Lali Espósito durante los cuartos de final, interpretando juntas varias canciones que emocionaron al público.

La llegada de Nicki Nicole al panel de coaches representa una incorporación significativa, aunque sea de manera transitoria. La cantante también atraviesa un momento destacado en su vida personal y artística. Recientemente, hizo pública su relación con Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, con quien se muestra en una etapa de plenitud. Este aspecto personal se suma a su consolidación como una de las voces más influyentes de su generación.

Además, el último fin de semana Nicki Nicole estuvo en el centro de la polémica en España. Yamal se perdió el último partido de su equipo por una lesión en el pubis y los hinchas culés atacaron en redes a la artista argentina.

Mientras tanto, y volviendo a la La Voz Argentina, los seguidores de Lali aguardan que su ausencia sea breve. El reality se encuentra en una fase decisiva y todo apunta a que la artista regresará pronto para acompañar a su equipo en la recta final de la competencia. Por el momento, su lugar quedará en manos de otra referente de la música pop argentina, garantizando que el programa mantenga su energía característica.