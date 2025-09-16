Lali cruzó otra vez a Milei tras la cadena nacional: "Payaso"

La artista se expresó horas más tardes en las historias de Instagram tras la cadena nacional donde se presentó el Presupuesto 2026.

El presidente de la Nación Javier Milei brindó este lunes a las 21 horas una cadena nacional con el fin de presentar a la sociedad el presupuesto para el ejercicio 2026, previo a su presentación en el Congreso de la Nación. Horas más tarde del discurso del presidente, que duró cerca de 15 minutos, Lali Espósito lanzó un mensaje indirecto a través de las historias de Instagram.

Atenta a lo que sucede en el plano político con cada acción de Milei , la artista compartió un fragmento de su canción titulada "Payaso" . Para lanzar una indirecta, Lali utilizó un fragmento particular de su creación que recita: "El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.

Hace apenas una semana Lali se refirió a la canción y confirmó que la canción fue dedicada para el mandatario: "A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por supuesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales, un chiste son”, dijo en diálogo con LAM.

Lali-Payaso

Nicki Nicole reemplazó a Lali en La Voz

El sorpresivo anuncio de que Lali Espósito sobre su ausencia en La Voz Argentina generó un inmediato revuelo entre sus seguidores, los del programa y la industria musical. La noticia, confirmada durante la transmisión conjunta de Telefe y Luzu en streaming, dejó en suspenso a la audiencia, que rápidamente comenzó a especular sobre quién ocuparía el lugar de la artista en el jurado.

El presente de Lali se caracteriza por una intensa actividad profesional. Su más reciente álbum, "No vayas a atender cuando el demonio llama", la llevó a agotar cinco funciones consecutivas en el estadio Vélez Sarsfield, un logro sin precedentes para una mujer en la historia del recinto. Paralelamente, su desempeño como jurado en el reality de Telefe consolidó a su equipo como uno de los favoritos para alzarse con la victoria.

La ausencia de la cantante en las grabaciones del programa se debió a la superposición de compromisos. Según explicó la periodista Sofi Martínez en el streaming oficial, “ Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”.

Lali en Vélez frandelgado1

Esta combinación de conciertos históricos y actividades sociales vinculadas al estreno cinematográfico de una amiga impidió que Lali Espósito pudiera asistir a las jornadas de grabación del reality de Telefe.

Nicki debutó en La Voz

Este lunes ya se vio por primera vez a Nicki a cargo del equipo. La elección no resulta casual, ya que ambas mantienen una relación cercana tanto en lo personal como en lo profesional.

En 2021, Nicki Nicole ya había compartido el escenario de La Voz Argentina junto a Lali Espósito durante los cuartos de final, interpretando juntas varias canciones que emocionaron al público.

La llegada de Nicki Nicole al panel de coaches representa una incorporación significativa, aunque sea de manera transitoria. La cantante también atraviesa un momento destacado en su vida personal y artística. Recientemente, hizo pública su relación con Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, con quien se muestra en una etapa de plenitud. Este aspecto personal se suma a su consolidación como una de las voces más influyentes de su generación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1967754812272873668&partner=&hide_thread=false Arrancó la noche con una sorpresa: Bienvenida Nicki Nicole #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX pic.twitter.com/qxmuzakx5R — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 16, 2025

Mientras tanto, y volviendo a la La Voz Argentina, los seguidores de Lali aguardan que su ausencia sea breve. El reality se encuentra en una fase decisiva y todo apunta a que la artista regresará pronto para acompañar a su equipo en la recta final de la competencia. Por el momento, su lugar quedará en manos de otra referente de la música pop argentina, garantizando que el programa mantenga su energía característica.