El llanto de Lali Espósito tras enterarse de una inesperada noticia

La cantante que la rompió el pasado fin de semana con dos shows en el Estadio Vélez se mostró emocionada por su último concierto del año.

Lali Espósito está en su mejor momento. La cantante, que la rompió en sus dos shows el pasado fin de semana en el Estadio Vélez y anunció ese mismo día un quinto concierto para fin de año, usó sus redes sociales para compartir una noticia con sus fanáticos. En cuestión de horas, el último show quedó agotado.

“Hola. Ayer agotaron la preventa para el quinto Vélez y el ultimo del año en 40 minutos. Una cosa realmente impresionante”, había dicho Lali en una historia donde se la ve relajada en su casa con una remera de la selección argentina el jueves al mediodía.

“Estoy muy emocionada y conmovida. Todavía tratando de acomodar en el cuerpo lo que pasó el fin de semana. Por suerte recién salgo de terapia y algo acomodé ”, bromeó la cantante y coach de La Voz Argentina.

IMG_2740

La cantante recibió la noticia de un nuevo Vélez agotado en la previa de La Voz Argentina y horas después compartió un video en sus historias de Instagram donde se mostró con lágrimas en los ojos de emoción y largando un beso a sus millones de seguidores.

Lali

El último Vélez será el 16 de diciembre, donde la artista presentará su sexto álbum de estudio “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, uno de los materiales más escuchados a nivel mundial.

De hecho, el álbum se ubicó en el Top 5 Global de los más escuchados en Spotify y sigue cautivando arriba de los escenarios convirtiéndo el show en una experiencia cultural única.

Lali en Neuquén

El éxito de Lali Espósito llega a Neuquén el próximo 18 de octubre. La cantante que viene de llenar cuatro estadios Vélez continuará con su tour en el Ruca Che.

La icónica diva del pop revolucionó la escena con la presentación de su sexto álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama” y con clásicos como “Boomerang”, “Ego” o “Incondicional” hizo vibrar a miles de personas en cada una de sus presentaciones.

Con entradas a la venta, Lali aterrizará en Neuquén el 18 de octubre y los fanáticos de la cantante no pueden esperar para compartir la música con la artista que tendrá su propia serie en Netflix.

Los fanáticos cuentan los días para disfrutar de la cantante argentina. La entrada general tiene un valor de $75.000 y un cargo por servicio de $10.000 por lo que el precio final es de $85.000.

Vale aclarar que la venta es únicamente “general” y no hay venta de entradas VIP o con otros beneficios como suele ocurrir en otros conciertos. Al mismo tiempo, las mismas están disponibles únicamente desde el sitio protickets.com.ar