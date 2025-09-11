La Voz Argentina: ¿quién gana la quinta edición del reality?

A meses de la gran final, las redes sociales especulan en quién podría alzarse con el título de La Voz Argentina.

La Voz Argentina vive etapas decisivas en la competencia. El reality que conduce Nicolás Occhiato transita la segunda etapa de los Rounds en el que cada team se quedara con los 6 mejores cantantes.

Con fecha de final para mediados de octubre, los seguidores del programa comienzan a tener a sus favoritos como los grandes candidatos a ganar la competencia. Uno de ellos es Alan Lez , el cantante del team Lali que deslumbra al jurado con sus presentaciones.

El joven que tiene más de 231 mil seguidores en Instagram no solo es uno de los favoritos del público, sino que de la mismísima Lali que en su última presentación solo lo elogio por su interpretación de “Provócame”, un clásico de Chayanne .

Embed - Alan Lez - "Provócame" - Team Lali - 2° Round - La Voz Argentina 2025

La cantante pop enfrentó a todo su team en el segundo Round de la competencia y tuvo que tomar la decisión de dejar a uno de sus cantantes fuera del reality. Acompañada por La Joaqui, Lali eligió que siguiera Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi.

En tanto que Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo fueron elegidos por los otros coaches que también decidieron que Lola Kajt sea la eliminada del team Lali. La joven obtuvo el menor puntaje por parte del jurado y se quedó en la puerta de los shows en vivo.

Aunque todo puede cambiar de cara a la gran final, el joven de 29 años se posiciona como uno de los favoritos de la competencia gracias a su talento y actitud.

Joaquín Martínez, el candidato del team Miranda!

Mientras que Alan Lez es el candidato del team Lali, el neuquino Joaquín Martínez es uno de los favoritos del team Miranda!.

En su última presentación, el joven de 22 años cantó un clásico de Fito Páez “Un vestido y un amor”. Bajo el coacheo del dúo Miranda! el zapalino fue el primero en cantar en la etapa de los “Rounds”.

El neuquino recibió elogios de parte de sus coaches aunque Ale Sergi reconoció que en los primeros minutos de la canción hubo algunos imprecisiones en la afinación y se lo atribuyó puntualmente al estar sentado. Es que el participante que originalmente estaba en el Team Soledad comenzó su presentación en una silla con una flor en su mano.

En esta etapa de la competencia, el jurado (excepto el dúo Miranda!) califica a los participantes del 1 al 10 y los dos menos votados quedarán fuera del reality.

La Voz Argentina jurado presentador

Joaquín Martínez fue salvado por decisión del team Miranda! luego de empatar con la puntuación del resto de los jurados. El joven neuquino sigue en la próxima etapa de “los shows en vivo”. También fueron salvados: Eugenia Rodríguez, Emiliano Villarreal, Pablo Cuello, Sofía Verna y Thomás Guzmán.

”Hay días y días, hoy tal vez no fue el mejor, pero lo dejé todo en el escenario como siempre. Gracias a cada uno por sus hermosos mensajes y su aliento. Seguimos por este sueño y lo seguiremos dejando todo, con amor y trabajo. Nos vemos en la música”, escribió el artista en sus redes sociales luego de su presentación.