La China aconsejó a Rufina Cabré sobre los haters en redes sociales: "vos sabes quién soy"

El pasado 20 de septiembre, La China Suárez arribó a la Argentina acompañada por sus tres hijos: Rufina Cabré —fruto de su relación con Nicolás Cabré— y los pequeños Magnolia y Amancio Vicuña, a quienes tuvo junto al actor chileno Benjamín Vicuña.

El motivo principal del viaje fue que los dos más chicos pudieran pasar un período prolongado en el país para reencontrarse con su papá y compartir varias semanas junto a él. Durante esos días, la actriz aprovechó también para reencontrarse con familiares y amistades. Tras una intensa semana de reencuentros y afectos, madre e hija emprendieron nuevamente el regreso hacia Estambul, Turquía, donde las esperaba Mauro Icardi y la rutina que han construido en el exterior.

Una vez instalada nuevamente en tierras turcas, la actriz compartió con sus seguidores detalles de lo que fue el largo viaje de vuelta. “Bueno, después de un vuelo de diecisiete horas, de las cuales dormimos…”, relató entre risas, dando pie a que Rufina la corrigiera de inmediato con picardía: “Doce”. La complicidad entre ambas se hizo notar cuando Suárez insistió: “Las dos”, y su hija le retrucó divertida: “Vos trece”. En ese clima de juego y espontaneidad, la actriz sumó: “Yo dormí un poco más. Sí, porque me dormí la masa. Es que tengo un problema, un problema y un talento, que es que me duermo en cualquier parte.” El intercambio dejó en claro la buena conexión entre madre e hija tras la extensa travesía.

CHINA SUÁREZ.jpg La China Suárez eligió una selecta institución para educar a sus hijos.

El día a día de la China Suarez en Turquía

El regreso a Turquía estuvo acompañado también de pequeños rituales cotidianos que marcan la intimidad de la familia, como la preparación del primer almuerzo en casa. Mientras grababa un video casero, Suárez mostró uno de esos momentos simples que, sin embargo, para ellas tienen un gran valor: “Llegamos a casita y estamos haciendo unos snacks, unos snacks con este polvito mágico turco, que es como…”. Rufina completó la frase aportando la definición precisa: “Tiene sabor a caldo.” Esa costumbre, que puede parecer trivial, refleja cómo ambas fueron adoptando hábitos del país donde actualmente residen. La actriz amplió la explicación: “Claro, es como un caldito de verduras, pero nos volvemos adictas y se lo ponemos a todo, a la mayonesa, a las ensaladas, a todo. Riquísimo.”

Mientras tanto, lo que ocurría en TikTok era bien distinto. Acostumbrada a recibir una gran cantidad de críticas cada vez que publica, Suárez decidió subir varios videos a esa plataforma a pedido de Rufina. En medio de una comida y todavía en proceso de acomodarse después del extenso vuelo, grabaron juntas un video donde hablaron sobre un tema delicado: el bullying y los comentarios negativos en redes sociales. Esa charla dejó al descubierto el tipo de vínculo que mantienen en la intimidad, basado en la confianza y en una comunicación abierta.

Maternidad, fama y bullying

La actriz relató: “Estamos acá con Rufi. Que el vídeo anterior que subí y me dijo: ‘Mamá, ¿puedo subir los stories a Stories?’ Y le dije: ‘Pero, ¿por qué a Stories? ¿Y qué me dijiste?’”. Sin dudarlo, la niña respondió: “Para que no te hagan burla.” Lejos de evitar el asunto, la China le contestó con naturalidad: “Pero, mi amor, no te tiene que importar que me hagan burla. Si a mí no me importa. Yo me cago de risa. Me hacen burla desde que tengo quince años, desde casi Ángeles. Siempre que estaba más gorda, que estaba más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca y está mal. Así fue siempre en mi vida. Y me va cada vez mejor. Entonces, vos tenés que estar contenta por eso, porque a mí no me afecta. Y porque vos sabés quién soy.”

Chismes, mentiras, hate: la reflexión de Eugenia y Rufina

En un segundo video, Suárez profundizó con una reflexión más amplia sobre la exposición pública y el lugar que ocupan los comentarios ajenos en su vida: “No es importante lo que digan los demás, la gente que no conoce. Siempre dije: a mí me importan ustedes, mi familia, mis amigos, que son pocos, pero buenos. Y el resto que no nos conoce, que no me conoce. Pensá que eso no va a desaparecer. El hate, la gente que pone cosas feas, que quiere cancelar todo el tiempo gente. Vos lo ves en las redes sociales. Los chismes, las mentiras. Lo importante es que nosotras tenemos buena comunicación, que vos todo lo que me querés preguntar, me lo preguntás y lo sabés.”

Rufina, que participaba activamente de la charla, también compartió su mirada con sencillez: “Que para qué tiran hate si no saben ni quién es.” Ante eso, su madre le explicó con calma: “Ese análisis, esa respuesta no la vas a tener nunca. Entonces, hay que hacerse fuerte uno y entender que eso no es parte de tu vida y no recibirlo, ¿entendés? Yo lo leo, lo leo a veces y no lo tomo personal. Y estoy como blindada hace muchos años.”

Rufina Cabré calificó a la China Suárez como: “una mamá buena, una persona buena”

El intercambio fue ganando un tono más íntimo y afectuoso. En un momento, la actriz miró a su hija y le preguntó: “¿Quién soy?”. Rufi, con firmeza y ternura, respondió: “Una mamá buena, una persona buena. Y todo lo que dicen es mentira. Yo vivo con ella hace doce años y nada de lo que dicen es verdad. Así que, no se crean cosas si no saben.” El diálogo cerró con un emotivo ida y vuelta cargado de cariño, donde ambas se despidieron con un juego de “Te amo” repetido una y otra vez, reflejando el profundo vínculo que las une: “Te amo. Yo más. Te amo. Yo más. Te amo yo más. Yo más. Te amo.”