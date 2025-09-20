La jugada de la China Suárez para evitar a los periodistas y la foto que confirmó su regreso a la Argentina

En medio de la fuerte controversia que se generó en las últimas semanas en torno a la educación de Magnolia y Amancio -los hijos que comparte con Benjamín Vicuña - en la ciudad de Estambul, la China Suárez volvió a convertirse en noticia.

La actriz arribó a la Argentina durante este fin de semana y, lejos de pasar inadvertida, logró esquivar a la prensa que aguardaba su llegada en el aeropuerto. Sin embargo, ella misma terminó revelando cuál fue su primera actividad en suelo argentino.

Según trascendió, cuando los móviles y periodistas se encontraban expectantes para registrar imágenes de su arribo, Suárez decidió tomar un camino alternativo y abandonar el lugar por un sector distinto, con el claro objetivo de evitar el contacto directo con los medios de comunicación. Pese a esa maniobra para mantener la intimidad de su llegada, poco después utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores una historia en la que mostraba su “primera parada”.

suarez1

La China Suarez siempre en el foco mediático

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y actual pareja de Mauro Icardi publicó una imagen en la que se la pudo ver sonriente, acompañada por una de sus grandes amigas, quien además es madrina de una de sus hijas. El posteo, que apareció en la red social este sábado alrededor del mediodía, despejó cualquier duda acerca de su regreso al país y marcó oficialmente el inicio de su estadía en Buenos Aires, en medio de un contexto mediático que no la deja de tener en el centro de la atención.

suarez2

El enojo de Benjamín Vicuña por la decisión que tomó la China Suárez sobre los hijos en común

La China Suárez dejó en claro que el proyecto de vida suyo es en Turquía acompañando a su novio Mauro Icardi, quien desarrolla su carrera deportiva en mencionado país. De hecho la actriz tiene en claro que a su vez sus hijas, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, vivirán en dicho país.

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", compartió en sus historias de Instagram la China generando, según trascendió, la furia de Vicuña. Es que los rumores indican que la madre de Amancio y Magnolia Vicuña no habría notificado a su padre que comenzarían a vivir en otro territorio.

Habría sido por las redes sociales el lugar por el cual el actor se enteró que iniciaron un ciclo lectivo en Estambul a través de las redes sociales, a pesar de que hace semanas había trascendido la noticia de que Eugenia estaba buscando un espacio escolar para sus hijos.

HIjos China

En comunicación con el periodista Gustavo Méndez, la China sostuvo: "Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados, ahora Benjamín no se tiene que molestar que sus hijos falten al colegio",

Vicuña analiza iniciar acciones legales tras la decisión unilateral

El periodista de espectáculos Guido Zaffora fue el encargado de dar detalles sobre la situación del actor: “Él sabía que estaban tomando clases de apoyo, pero no que estaban formalmente inscriptos en un colegio”,

"Mañana (por este viernes) vuelven los hijos de Benjamín Vicuña por 20 días a la Argentina, desde Turquía. Esto lo arreglaron los abogados por el régimen. Vicuña se está enterando por esta foto, que supuestamente eran clases de apoyo e intensificando lo que hacían en la Argentina... Yo conté que él dijo que está todo mal con La China. Sobre todo, porque esto es una provocación", sumó.

benja-vicuña-portada

Sin embargo, asumió que el mayor enojo del actor es por el posteo del ‘Papá del año’. "Está furioso, no hay comunicación con la China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen", cerró.