La insólita predicción de Fabián Cubero tras una lectura de manos

En una de las más recientes emisiones de Los 8 Escalones , el ciclo televisivo que se transmite por la pantalla de El Trece y que en esta ocasión tuvo la conducción de Carolina Pampita Ardohain , se vivió un momento inesperado con Fabián Cubero que rápidamente llamó la atención tanto de los participantes como de los televidentes.

El Poroto, exfutbolista, se sumó como invitado especial, y si bien su presencia estuvo vinculada en primera instancia a su experiencia dentro del ámbito deportivo, lo que realmente terminó sorprendiendo fue la revelación de una anécdota personal relacionada con una predicción que le hicieron hace varios años y que, para su asombro, se cumplió una década más tarde.

Todo comenzó cuando Pampita se dirigió a uno de los concursantes, un joven llamado Santiago, para leerle la consigna de la ronda: “Según la encuesta realizada por la consultora Voices en el año 2021, ¿qué porcentaje de argentinos consulta la lectura de manos? ¿22%, 32%, 42%?”.

pampita-estetica-portada

Incómodo momento entre un participante y Pampita

El participante, antes de dar su respuesta definitiva, se mostró curioso y lanzó una pregunta al aire: “¿Quién hizo la encuesta?”. Con calma, la conductora aclaró nuevamente el origen de los datos y amplió la explicación sobre el tema: “La consultora Voices, y estaban preguntando sobre hábitos vinculados a la salud, por ejemplo, si se inclinarían en un futuro cercano a terapias alternativas, eran preguntas que les hacían. Muchos decían que se sentían poco o nada felices, exploraban otros caminos para calmar su ansiedad. Con respecto al porvenir, buscaban explicaciones en el pasado también. O, en problemas actuales, querían aquietar la mente”.

Lejos de conformarse con esa respuesta, Santiago volvió a insistir: “¿Y qué es lo que preguntaban específicamente?”. Paciente, Pampita reiteró la consigna y recordó las opciones posibles: “Qué porcentaje de argentinos consulta la lectura de manos”. Luego de pensar unos segundos, el concursante se inclinó por una opción: “Yo me inclino por la más chica, por 22 por ciento”. Sin embargo, tras la tensión propia del momento televisivo, la conductora reveló que la elección era incorrecta y sorprendió con el dato real: “No, es un 32 por ciento, uno de cada tres argentinos se hizo leer la mano”.

El ex jugador de Vélez Sarsfield Fabián Cubero cumple 45 años este jueves 21 de diciembre.png El ex jugador de Vélez Sarsfield Fabián "Poroto" Cubero cumple 45 años este jueves 21 de diciembre Instagram @fabiancuberooficial

La confesión de Fabián Cubero en Los 8 Escalones

Fue en ese instante cuando Fabián Cubero tomó la palabra para relatar un recuerdo personal vinculado directamente con el tema en cuestión. Con tono distendido, reveló: “Caro, a mí una vez me leyeron las manos y me dijeron que iba a tener un varón, cuando no tenía ninguno”. La modelo y conductora, entre risas y sorpresa, respondió: “Y vos decías ‘no puede ser’”. El exjugador, sin perder la calma, explicó que en aquel entonces no le dio demasiada importancia: “No, me dije que no pasaba nada, así que a mí me dio resultado”.

“Te la leyeron bien”

Intrigada por lo contado, Pampita repreguntó con entusiasmo: “Y llegó, te la leyeron bien”, a lo que Cubero, sonriente, contestó: “Sí, se ve que sí, fue una buena lectura”. La conductora, con intención de profundizar en el tema, continuó: “Pero ¿cómo es? ¿Hay una raya que te dice qué hijo vas a tener?”. Sin dar demasiadas precisiones y manteniendo cierto misterio, el exfutbolista se limitó a responder: “No, me miró la mano”.

mica-viciconte-y-fabian-cubero-se-preparan-para-B7UF5E27NFGBLGY2F3XZZWU6AQ.avif

“¿Solo eso te avisó?”

Con el objetivo de imprimirle un toque de humor a la conversación, Pampita bromeó: “Mirá si vas y te dicen que la de la vida se corta”. Fue entonces cuando Marcelo Polino, también presente en el estudio, decidió sumarse a la charla con una pregunta directa: “Pregunta para Cubero: ¿solo eso te avisó?”. Con una sonrisa y sin ahondar demasiado en detalles, el exmediocampista cerró su anécdota confirmando: “Sí, solo eso me avisó y me dijo que iba a tener un varón, y eso fue hace 10 años atrás, y hoy Luca tiene 3”. De esta manera, un simple juego televisivo terminó derivando en una confesión íntima y llamativa de Cubero, que dejó a todos sorprendidos con el cumplimiento de aquella predicción hecha muchos años antes.