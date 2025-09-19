Mario Pergolini se burló del llanto de Andy Kusnetzoff y lo destrozaron

El conductor de Otro día perdido parodió el momento que protagonizó su colega de Perros de la calle y las reacciones no tardaron en llegar.

El periodista y conductor, Andy Kusnetzoff , se emocionó hasta las lágrimas al hablar de la difícil situación que viven la personas con discapacidad, actitud que provocó luego la burla de Mario Pergolini , su excompañero en CQC. En LAM, Ángel de Brito tomó el guante y se despachó sin filtro contra el conductor de El Trece.

En LAM generó mucho debate la burla de Pergolini parodiando en su programa de stream en Vorterix las lágrimas de su excompañero de CQC. El conductor simuló llorar durante su programa en vivo "Deja que entre el sol" al hacer referencia a la reciente salida de un panelista del ciclo.

"Me vinieron las lágrimas", dijo Pergolini, imitando los gestos que hizo Andy este miércoles cuando no pudo contener el llanto al aire en su programa de radio en Urbana Play al hablar de la situación de las personas con discapacidad.

"Moski (Lautaro Moschini) se había ido diciendo que... voy a llorar, lo quiero decir llorando", insistió Mario utilizando gotas oculares para simular lágrimas y preguntó: "¿Estoy llorón ya?". Frente a la respuesta afirmativa de sus compañeros, continuó: "Porque cuando hablan de Moski lloran todos, porque Moski se fue de acá... me vinieron las lágrimas".

Sin nombrarlo, quedó claro que Pergolini hacía una parodia de las lágrimas de Kusnetzoff insinuando, además, que sería falsa la emoción expresada por su excompañero de CQC. A todo esto, quien se metió de lleno en el tema y dio una clara posición al respecto fue Ángel de Brito en su programa LAM.

Las críticas de Ángel de Brito

Y en un tema pasado por lágrimas, Ángel de Brito se metió en el tema y calificó directamente a Mario Pergolini de mala persona: "Es un desgraciado, no quiero decirlo, pero sos una basura. Andy lloró, se emocionó y Mario se burló".

Ángel recordó, luego, que ambos se conocen muchísimo, que trabajaron años juntos y que hay una historia, un pasado que podría contextualizar y explicar la reacción de Pergolini a las lágrimas de Andy Kusnetzoff.

Luego de pasar el video de Andy llorando y el de Mario burlándose, de Brito puso al aire el momento en el que el notero del programa aborda a Pergolini en la vía pública para preguntarle, entre otras cosas, por qué no habló con Gustavo Cordera durante la entrevista que le hizo en su programa de El Trece acerca sus condenables declaraciones sobre menores de edad.

Ante la insistencia del cronista, la única reacción en tono de burla fue hacerse el que no escuchaba nada. El conductor se subió a su moto y se fue del lugar sin hacer declaraciones. Tras la frustrada nota, el cronista se preguntó a modo de reflexión que hubiera pasado si hubiesen actuado de la misma manera que él los famosos que seguía CQC para entrevistar.

Las opiniones de los panelistas de Ángel de Brito se dividían también en quienes creían verdaderas las lágrimas de Andy Kusnetzoff y los que desconfiaban de su llanto, sobre todo teniendo en cuenta su pasado, tal como lo hizo Mario Pergolini. También hay gente que celebró el sketch del conductor de Otro día perdido, argumentando que "volvió el Mario de los 2000".