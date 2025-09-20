Lo que faltaba: Charlotte Caniggia destrozó a Tini Stoessel

Charlotte Caniggia volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda de espectáculos y farándula tras protagonizar un episodio que rápidamente encendió el debate en redes sociales. Todo ocurrió en Qué Tupé , el programa de streaming de El Trece que conduce junto a Enzo Aguilar y que se caracteriza por mezclar juegos, humor y comentarios sin filtros.

En ese marco descontracturado, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia lanzó una serie de declaraciones que reavivaron viejas polémicas relacionadas con Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Cami Homs. El episodio comenzó cuando, durante una dinámica lúdica, Charlotte debía responder a un clásico juego en el que tenía que asignar diferentes roles a tres figuras del fútbol argentino: dar un beso, casarse o compartir una noche pasional.

Fiel a su estilo frontal, no dudó demasiado en repartir sus elecciones. “Me caso con Enzo Fernández, noche fogosa con De Paul y le doy un besito a Messi”, expresó sin titubear, desatando la risa y la sorpresa de quienes la acompañaban en el estudio.

La picante respuesta de Charlotte Caniggia: “si estuviera soltera, obvio”

Su co-conductor, Enzo Aguilar, aprovechó la respuesta para profundizar en el tono picaresco del intercambio y, entre risas, lanzó: “¿Le harías el chongo a Tini?”, recordando la relación sentimental que une a la cantante con el mediocampista Rodrigo De Paul. La mediática, conocida por no callarse lo que piensa, respondió con naturalidad y sin dar demasiadas vueltas: “Sí. Bueno, estoy casada, pero si estuviese soltera, obvio”, dijo entre carcajadas, provocando aún más risas en el estudio.

Lejos de terminar allí, la conversación subió un nivel más en intensidad cuando Aguilar planteó la cuestión de la sororidad, es decir, el apoyo entre mujeres en este tipo de situaciones. Charlotte, lejos de esquivar la observación, arremetió con una declaración que encendió la polémica: “Ella se metió con Cami Homs estando embarazada, mira si yo no me voy a meter con él. No está embarazada ni nada la Tini, amigo. Le saco el chongo, ¿sabés cómo?”.

Charlotte volvió a dar que hablar

Sus palabras no pasaron inadvertidas. Con esa afirmación, la mediática volvió a traer a la superficie un tema que había generado gran controversia meses atrás: los inicios del vínculo amoroso entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. En aquel momento, desde el entorno familiar de Cami Homs —expareja del futbolista y madre de sus hijos— se habían manifestado dudas respecto de las fechas en las que comenzó la relación entre el jugador de la Selección argentina y la intérprete pop. Según trascendió en aquel entonces, todo habría ocurrido cuando Homs transitaba el embarazo de su segundo hijo, lo que despertó rumores de una presunta infidelidad de parte del mediocampista.

De esta manera, con una simple dinámica de entretenimiento, Charlotte Caniggia logró instalar nuevamente en el centro de la escena un viejo debate mediático que parecía haber quedado atrás, confirmando una vez más su capacidad para generar repercusión inmediata con cada una de sus intervenciones públicas.