Charlotte Caniggia salió a bancar a Mariana Nannis y explicó por qué se distanció de su hermano Alex

Charlotte realizó fuertes revelaciones sobre el vínculo con su hermano, el origen del enfrentamiento y reveló si le gustaría arreglar la relación.

Los hermanos Caniggia, Alex y Charlotte , se llevan como perros y gatos producto de tensos cruces que suelen tener en su familia y que se profundizan por el hecho de ser figuras mediáticas en el mundo del espectáculo por lo que cada noticia trasciende. La relación entre ambos actualmente está deteriorada y con rencores por declaraciones públicas.

Este domingo el programa televisivo Por el Mundo, conducido por Marley , realizó un viaje con el formato por China donde hablaron de la relación que mantienen. En su relato Charlotte se refirió a cómo está actualmente la relación con su hermano: “Estamos peleados, no se acerca, es medio narcisista”.

Luego ante las preguntas enfatizó: “Por ahora estamos medio distanciados. Cosas familiares, tenemos una familia media de locos” , reveló en su testimonio.

"Ya no es lo mismo": Charlotte cuenta si está enojada con su hermano Alex Mirá #PorElMundo con @marley_ok

A continuación Charlotte contó cuáles fueron los motivos por la que tomaron distancia: “El drama fue cuando ella (Melody) salió a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí, ahí empezó todo… Yo soy siempre team Mariana (Nannis) porque ella siempre dice las verdades”.

“Y creo que no está bueno lo que hizo Melody, por eso me puse de parte de mi mamá, porque estaban todos atacando a mi mamá y ella no paraba de bardear, también a mí. Ahí me cansé y salí a bardearla, y ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”, profundizó la mediática sobre el origen de la disputa.

Por otra parte recordó cómo era la relación con su hermano Alex: "Éramos súper unidos, hacíamos videollamada todos los días y ahora se cortó eso, cuando lo llamo no me contesta. Es medio boludo, es medio rencoroso él, porque yo salí a bardear a su mujer porque no paraba de molestarme a mí y a mi mamá”.

"Se pone celosa": Alex Caniggia y Charlotte no quieren compartir el programa de Marley Mirá #PorElMundo con @marley_ok

Para cerrar, Marley dijo: "Los vamos a unir, el peligro los va a unir". Rápidamente Charlotte contestó: "Ojalá, estoy harta de mi familia. Sin embargo en distinto fragmentos del episodio y durante del viaje, Alex y Charlotte coincidieron en el mismo lugar por deseo del proyecto.