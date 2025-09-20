De Los Palmeras al Gran Rex: Cacho Deicas se lanza como solista y ya tiene fecha

La fecha elegida por Cacho Deicas para este esperado debut como solista es el 29 de noviembre, y el escenario será el prestigioso Teatro Gran Rex.

El entusiasmo y la expectativa de los seguidores de Rubén Cacho Deicas no tardaron en hacerse sentir apenas se confirmó oficialmente la noticia de su primer show como solista. La fecha elegida para este esperado debut es el 29 de noviembre, y el escenario será nada menos que el prestigioso Teatro Gran Rex .

El propio cantante fue quien se encargó de difundir el anuncio a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram compartió un video especial, en el que aparece acompañado por la flamante banda que lo respaldará en esta nueva etapa artística.

De fondo, sonaba la inconfundible cumbia “La suavecita”, un clásico que lo conecta con su historia musical. En esas imágenes, Deicas aprovechó para invitar a su público con un mensaje directo y cercano: “Aquí estamos con toda la banda preparándonos para el día 29 de noviembre, donde vamos a estar en el Teatro Gran Rex. Los esperamos a todos, a toda la gente que gusta de la música tropical. Esta es la banda que los va a hacer divertir. Abrazo grande para todos”, expresó con entusiasmo. Como cierre, los músicos que lo acompañaban reforzaron la invitación con un enérgico y alegre “¡Los esperamos a todos!”.

cacho deicas

Cacho Deicas en modo solista

Un día antes de este anuncio, el viernes 19 de septiembre, el cantante ya había dado un anticipo del camino que comenzaba a recorrer en solitario. A través de sus plataformas digitales, presentó el logo que identificará su carrera de aquí en adelante.

Junto a la imagen, escribió unas palabras dirigidas a sus seguidores: “Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes”. El diseño elegido conserva símbolos muy ligados a su trayectoria y a la música tropical: una palmera verde, un sol de color naranja y su nombre escrito en letras blancas, todo sobre un fondo azul con luces que evocan la atmósfera de un escenario.

cacho1

Show en el Gran Rex

Tanto la confirmación del show en el Gran Rex como la presentación de este logo generaron un gran revuelo entre los fanáticos. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y comentarios cargados de emoción. Muchos de ellos incluso se animaron a expresar abiertamente su preferencia por Deicas por encima de Los Palmeras, la histórica agrupación que lideró durante décadas y con la cual alcanzó fama internacional.

El regreso del artista se da en un contexto marcado por la incertidumbre y las especulaciones. A comienzos de 2025, en enero, Deicas sufrió un accidente cerebrovascular que puso en pausa todas sus actividades.

A partir de entonces, la información oficial fue escasa, lo que dio lugar a rumores sobre tensiones internas dentro de Los Palmeras, especialmente en relación a su compañero de tantos años, Marcos Camino. Finalmente, el 25 de junio se confirmó lo que se venía comentando: la separación.

cacho2

La compleja separación de Los Palmeras

Ese día, la banda anunció públicamente que Deicas ya no formaría parte del grupo. Aunque el cantante había retomado los ensayos y mostró intenciones de regresar a los escenarios junto a la formación original, las partes no lograron llegar a un acuerdo sobre las condiciones de su vuelta, por lo que optó por iniciar un camino independiente.

Consciente de la expectativa generada, el propio artista utilizó sus redes para aclarar el trasfondo de la situación. En un video, afirmó que su alejamiento de Los Palmeras no tuvo relación con las secuelas de su problema de salud, sino con “cuestiones ajenas” a su voluntad.

Sin dar mayores detalles, se mostró agradecido por el recorrido compartido con la banda y aseguró que la música seguiría ocupando un lugar central en su vida. Con el lanzamiento de su proyecto solista, cumple ahora con aquella promesa de mantenerse activo frente a su público.

Cacho Deicas.jpg

Cacho Deicas y Los Iracundos

La primera señal concreta de este regreso como solista se produjo meses antes, el 25 de julio, en Santa Fe, su ciudad natal. Luego de un prolongado silencio, Deicas subió nuevamente a un escenario como invitado especial de Los Iracundos, quienes se presentaban en el Teatro Luz y Fuerza de la capital santafesina.

Esa noche fue particularmente emotiva: interpretó varios temas que marcaron su carrera, entre ellos el infaltable “Bombón Asesino”, una canción emblemática que lo consagró junto a Los Palmeras, y también “Por primera vez”, un clásico de Los Iracundos que sirvió como puente simbólico entre ambas trayectorias musicales.

El encuentro fue celebrado por el público con ovaciones y aplausos. Días después, el propio cantante compartió en sus redes sociales un fragmento de lo ocurrido, acompañado por un mensaje breve pero cargado de sentimiento: “Otra noche inolvidable”. Ese gesto reflejó no solo su gratitud hacia los fanáticos que lo acompañaron, sino también la fuerza con la que renace su carrera en esta nueva etapa.