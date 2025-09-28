Así luce Thiago, el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez a los 15 años
Nazarena Vélez utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la alegría de festejar el cumpleaños número 15 de su hijo menor, Thiago Rodriguez
Nazarena Vélez atraviesa un momento de gran emoción en el plano personal. La actriz y productora utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la alegría de festejar los 15 años de su hijo menor, Thiago “Titi” Rodríguez. Fruto de su relación junto a Fabián Rodríguez.
Con un extenso mensaje lleno de ternura y orgullo, la artista saludó públicamente al adolescente y lo acompañó con una serie de imágenes que reflejan la fuerte complicidad entre ambos. “Mi bebé cumplió 15 . Titi, sos uno de los grandes motores de mi vida. Amoroso, dulce y educado. Estoy orgullosa del hombre increíble en el que te estás convirtiendo. Te amo hijito, juntos siempre ”, escribió Nazarena en su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores atentos a cada una de sus publicaciones.
En las fotografías que compartió, se puede observar distintos momentos familiares que retratan la cercanía de madre e hijo. Desde abrazos espontáneos hasta instantáneas más producidas, todas transmiten el cariño incondicional que caracteriza a su vínculo. La actriz suele mostrarse muy unida a sus hijos en la vida cotidiana, y no es la primera vez que dedica mensajes cargados de emoción a cada uno de ellos en fechas especiales.
El posteo de Nazarena Velez se colmó de buenos deseos
La repercusión no tardó en llegar. Apenas minutos después de que el posteo saliera a la luz, la publicación comenzó a llenarse de comentarios de amigos, colegas del mundo del espectáculo y seguidores que quisieron sumarse a la celebración. Muchos de ellos destacaron el paso del tiempo, sorprendidos por lo grande que está Titi, mientras que otros eligieron resaltar el compromiso y la dedicación de Nazarena como madre, siempre presente y atenta a cada etapa de la vida de sus hijos.
Amor, superación y buena compañía
Entre los mensajes que recibió se repitieron palabras como “ejemplo”, “madraza” y “orgullo”, en clara referencia a la imagen que proyecta la actriz en lo referido a su rol familiar. Nazarena, por su parte, suele remarcar en entrevistas y en sus publicaciones la importancia de estar cerca de sus seres queridos y acompañarlos en cada decisión, algo que una vez más quedó en evidencia con este saludo público a Thiago.
De esta manera, Vélez no solo celebró un nuevo cumpleaños de su hijo menor, sino que también dejó en claro, como en cada una de sus intervenciones, que la familia ocupa un lugar central en su vida. El gesto fue recibido con cariño por quienes siguen su carrera y continúan acompañando su día a día en redes sociales, donde la actriz elige compartir tanto aspectos profesionales como los momentos más íntimos y personales.
