La imagen de Licha de Gran Hermano con lencería hot que enloqueció a Furia y a todos

Durante su estadía dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), la relación entre Juliana Furia Scaglione y Lisandro Licha Navarro transitó por distintas etapas que despertaron interés y debate entre los seguidores del programa. En un comienzo, los cruces y las diferencias parecían marcar la dinámica entre ambos, con fuertes discusiones y momentos de tensión.

Sin embargo, con el correr de los días esa energía inicial fue mutando hacia un vínculo mucho más cercano, con actitudes que dejaron entrever atracción y deseo. La doble de riesgo no solo protagonizó acalorados cara a cara con el joven oriundo de Lomas de Zamora, sino que también llegó a reconocer abiertamente que le atraía físicamente, al punto de expresar en voz alta sus ganas de compartir una noche a solas con él.

Tiempo después de la finalización de esa experiencia televisiva que los volvió personajes conocidos, Lisandro sorprendió a sus seguidores al publicar un material que generó repercusión inmediata en redes sociales, y que no pasó desapercibido para la propia Furia. El ex participante escribió en su posteo: “A veces hay que salirse de los moldes, ¿no? Arriesgarse… ¿Si me importa lo que digan de mí? Acá tenes tu respuesta. Me animé a algo más osado”, mensaje que acompañó con un video revelador.

Licha Navarro-Portada.jpg Licha Navarro, ex participante de Gran Hermano.

Las fotos subidas de tono que compartió Licha Navarro

En esas imágenes se pudo apreciar parte del backstage de una producción de fotos que realizó para una marca de lencería y ropa interior masculina. Lisandro apareció vistiendo un body especialmente diseñado para hombres, confeccionado en un material sintético de color negro brillante. La prenda presentaba un mix de paneles de vinilo que cubrían la zona baja del torso y la pelvis, mientras que los laterales eran de malla de rejilla, lo que aportaba un efecto de transparencia. Además, dos tirantes anchos, elaborados con el mismo material, partían desde los muslos y se extendían hacia arriba, sobresaliendo por encima de los hombros y dejando a la vista tanto el pecho como el abdomen. Esa elección de vestuario, sumada a la ausencia de remera, permitió observar con mayor detalle los tatuajes que el joven luce en su brazo izquierdo, además de resaltar su barba prolijamente recortada y su cabello oscuro con un estilo descontracturado.

Licha GH

Revolucionó las redes

Las poses, las miradas y la actitud que transmitía en la grabación llamaron la atención de muchos, entre ellos la propia Furia. Juliana, lejos de recurrir a declaraciones intensas como las que solía expresar dentro del reality, esta vez optó por una reacción más sencilla, aunque igualmente elocuente: una serie de emojis de aplausos. Este gesto fue rápidamente detectado por los seguidores de ambos, que celebraron la interacción y dejaron comentarios como: “si se vestía así en la casa.... Te imagino”, “Apenas vi la publicación me la imaginé a Furia y así fue” o “Recordé el video donde estaba vestido de demonio y vos dijiste: ¿sabés lo que me gustás cariño?”.

Furia.jpg Furia

Una relación con altibajos entre los ex Gran Hermano

En definitiva, la historia entre Juliana “Furia” Scaglione y Lisandro Navarro fue variando desde los momentos más tensos hasta instancias de complicidad que marcaron un cambio notorio en su relación durante el tiempo que compartieron en el programa. Esa evolución, que pasó de la confrontación al acercamiento, fue seguida con atención por los fanáticos del reality, quienes encontraron en esa dinámica una de las tramas más comentadas de la última edición transmitida por Telefe.