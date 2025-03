Qué dijo Furia de cada uno de los participantes de Gran Hermano

Furia comenzó su análisis mencionando a Juan Pablo, conocido como Devi, de quien opinó que es “un personaje” y la describió como “muy sentimental” y “graciosa”. También destacó a Ulises como alguien observador: “Ulises es como un analítico que está observando todo el tiempo. Todo es muy gracioso. Es muy personaje.” Además, planteó que podría tener una faceta actoral: “Capaz que no se da cuenta o no lo hace adrede, pero tiene como su lado de que sabe que el público está afuera y juega para el afuera”.

En cuanto a Tato, lo percibió como alguien tranquilo y con buena percepción: “Creo que como se mostró y como lo dijo, tiene una buena percepción. Él me expresó varias veces que me quiere conocer”. Sin embargo, señaló que aún faltan días para que se abra completamente. También advirtió que su integración al grupo podría ser un obstáculo: “Lo que noto es que siempre está con gente, eso hace que no puedas charlar, lo cuidan demasiado, no van a dejar que me acerque o por lo menos es lo que percibo”.

Otro de los nombres que resaltó fue el de Selva, a quien definió como la que le pone energía a la convivencia: “Creo que está en un mood de ‘bueno, esto es así y me tengo que acoplar o me tengo que adaptar’, pero bueno, espero que no pierda sus energías porque es una tipa muy high, muy arriba”.

También habló sobre Eugenia, a quien percibió como alguien que juega para la audiencia: “Percibí que tiene un tipo de juego en el que siento que juega para el afuera. Siente que picar está bien, que generar conflictos está bien, aunque sean mínimos e indispensables. En una casa en la que no se genera nada está bueno”. Luego tocó el turno de Katia, conocida como la Tana, mencionó que ella misma expresó ser una persona conflictiva: “Creo que ella me expresó que es una persona muy conflictiva, que tiene algunas cosas que no dan para la convivencia.” Sin embargo, aclaró que, por lo que ha visto hasta el momento, si Katia reacciona es porque ha sido provocada: “Es muy neutral. Si sacan de quicio a esta chica, como se ha visto en el afuera, es porque posta, o sea, la estás molestando, si no no creo”.

Tanto la Tana como Sandra que son madres, con una personalidad fuerte y una adicción al cigarrillo que afecta su estado de ánimo, Furia dijo: “Hay dos particularidades grandes, tanto de Sandra como de la Tana que son mamás, eso también afecta, el encierro afecta, que tengan una adicción, les afecta. Son muchas cosas y son mujeres fuertes. También tienen una personalidad única. No, no son igual a cualquiera y eso hace que también, como lo dijeron ayer o me lo comentaron, que las aíslen un poquito”.

Furia mencionó a otras participantes como Lourdes destacando que fue especialmente amable con ella: “Me recibió re contra bien, me dio mi espacio, sabe tal vez como soy, que no suelo hablar sola”. Hay más participantes dentro de la casa más famosa, sin embargo, no se tomó el tiempo para nombrarlos y dejó en claro el porqué: “Siento que están sobreviviendo, pero bueno, es lo que percibo a pocas horas”.

Además, reflexionó sobre su forma de jugar y la importancia de las cámaras en Gran Hermano: “Los realities también son para expresarse con el público, que es el que todo lo ve, que ve el show, o que quiere tener una compañía en su casa”. Contó que en su participación anterior lo hizo “adrede”, pero sin ser consciente de la magnitud del público que la seguía. Ahora, considera que los demás jugadores deberían aprovechar más las cámaras: “Las cámaras te siguen, las cámaras es como que están para vos en todo momento”.

Finalmente, resumió su visión de la casa: “Después tenemos los que no, que veo, que siento que están sobreviviendo, pero bueno, es lo que percibo a pocas horas”.