Cómo terminó Licha Navarro siendo el "niñero" de Luca, el hijo de Mica Viciconte y Poroto Cubero

El ex Gran Hermano fue visto con el hijo de la pareja disfrutando de un descanso en una pileta.

El reality Gran Hermano ha sido una escuela de nuevos famosos que saltaron al mercado laboral e intentar instalarse en los medios de comunicación por el resto de su carrera profesional. Lo cierto es que algunos, a pesar del reconocimiento del público, tuvieron que salir a buscar trabajo de otras tareas que no tienen que ver con el mundo del espectáculo.

El ex GH se hizo amigo de la familia que conforma Micaela Viciconte y el ex futbolista Fabián Cubero y han forjado una gran relación. Tanto es así que Licha se convirtió en niñero de su hijo Luca por un día. “Luca no le dio descanso a Licha”, escribió Micaen sus redes sociales con una foto del 'hermanito' y su hijo, disfrutando en una pileta ante el calor que azota al territorio argentino.