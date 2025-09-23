Una finalista de Gran Hermano donó su premio para abrir un refugio de mujeres víctimas de violencia

"Estoy también con muchas emociones porque se me va a cumplir un sueño", reveló la participantes al oficializar la donación que realizó en Jujuy.

Luz Tito fue una de las finalistas que tuvo el reality Gran Hermano , quedando en la tercera posición del juego solo por detrás de Ulises y el ganador Tato Algorta. La participante se llevó un importante premio debido al resultado de su participación en la edición 2025 del reality que conoció al ganador a fines de junio.

Con su tercer lugar obtenido entre los participantes de la edición la participante recibió como premio un monto superior a los 11 millones de pesos . Pero, a su vez, también fue acreedora de una casa, con la cual tomó una decisión que fue comunicada en las últimas horas.

"Les cuento que estoy muy feliz, muy contenta. Estoy también con muchas emociones porque se me va a cumplir un sueño. Ya he cerrado esto. Está dicho de poder hacer una ayuda a todas las mujeres, lo hable en la casa, lo dije, yo entré a Gran Hermano para poder ayudar a la gente", reveló contando que donó el hogar para mujeres víctimas de violencia de género en Jujuy.

"Y me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres, todas las mujeres que sufren violencia, cuando no saben a donde ir, no pueden y que tengan un lugar acá. Así que yo que tuve la oportunidad, fui finalista y gane la casa, poder hacer un lugar para ellas, un refugio", contó y culminó: "Así que nada, feliz por contar con la ayuda del intendente, por el espacio y todo, muchas gracias".

Cuál es la historia que contó dentro del reality

"Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21 y mi familia también a la par. Así que bueno, me gustaría apuntar por ahí también”, había confesado en la casa que una de sus ideas era ayudar con lo confirmado anteriormente.

En su relato reveló: “En un momento... abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada”.