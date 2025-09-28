El desafortunado comentario de Mirtha Legrand que molestó a Sofía Zamolo

La tradicional “mesaza” de Mirtha Legrand tuvo anoche un instante de tensión inesperada, cuando la histórica conductora, conocida por su estilo directo y sin rodeos, puso sobre la mesa un comentario acerca del nombre elegido por Sofía Zámolo para su hija.

La modelo, actriz y también conductora televisiva volvía al ciclo después de un largo tiempo de ausencia, y lo que parecía un reencuentro ameno derivó en un momento incómodo a raíz de la sinceridad sin filtros de la anfitriona. Todo ocurrió cuando Legrand quiso saber más detalles de la niña, que está próxima a cumplir cinco años.

La conversación parecía transcurrir de manera natural hasta que Mirtha escuchó el nombre de la pequeña y reaccionó con sorpresa, dejando en claro su asombro con una pregunta que cambió el clima del diálogo: “¿Existe el nombre California?”. Ante esa reacción, Sofía se vio obligada a explicar que sí, que hay otras personas que llevan ese mismo nombre y que no se trataba de una ocurrencia aislada.

Sofía Zámolo y familia.jpg Sofía Zámolo disfrutó de unas vacaciones en Disney junto a su hija California y su marido, José Félix Uriburu.

Cómo eligió Sofía Zámolo el nombre para su hija

Relató que la elección surgió durante unas vacaciones en las que, junto a su marido, empezaron a ver repetidamente la palabra “Cali”, que les sonó tierna como apodo. Finalmente, fue él quien propuso extenderlo a “California”, y tras investigar descubrieron que el término provenía de una novela española en la que aparece una heredera asociada a la luz, el amor y la prosperidad. Esa interpretación terminó por convencerlos.

Sin embargo, la explicación no alcanzó para aplacar la espontaneidad de la conductora. Legrand volvió a intervenir con una apreciación que no dejó lugar a dudas sobre lo que pensaba: “Es raro. No te digo que sea feo. Te digo que es raro, pero es la primera vez que lo escucho. Bueno, pero si se lo pusiste vos está bien…”. Aunque Zámolo trató de mantener la calma y sonrió frente a los comentarios, se notó que el tema la incomodó. No obstante, defendió la originalidad de la elección y el valor simbólico que el nombre tiene para su familia.

Zámolo

Elección de papá

La modelo también aprovechó el momento para contar los apodos cariñosos con los que suelen llamar a su hija: “Cali, Calita, Calucha”. En ese mismo pasaje de la charla aclaró que la decisión fue más de su esposo que de ella, desarmando así la idea de que fue la madre quien eligió personalmente el nombre.

La gran pérdida que sufrió la modelo

A medida que avanzaba la cena televisiva, la conversación tomó un giro más íntimo y emocional. La conductora introdujo el tema de la madre de Sofía, cuya ausencia marcó profundamente a la modelo. Conmovida, definió a su mamá como “una gran mujer, para mí un ejemplo total”.

Y agregó: “Todavía me cuesta hablar mucho de mi mamá”. Al percibir el dolor de su invitada, Mirtha se mostró empática y decidió interrumpir el tema: “Bueno, lo dejamos pasar si querés. Está bien querida, te dejamos, un error de mi parte hacerlo, mil perdones”. Zámolo, sin embargo, prefirió rendir homenaje a su madre, recordando que solía acompañarla a las grabaciones y le llevaba obsequios artesanales, como cajitas de té o marcos hechos con sus propias manos.

sofía zámolo 1.jpg

“Tengo comunicación con ella constante”

En medio del relato, Sofía compartió cómo siente la presencia de su madre a través de señales cotidianas. Una de las más recurrentes se da cuando juega con su hija en el jardín: “Pero tengo comunicación con ella constante, las señales que me manda... están todo el tiempo. Cada vez que yo estoy en el jardín jugando con mi hija cerca de unas flores, aparece una mariposa naranja, siempre. Revoloteando arriba nuestro, juega, se va, vuelve, se va y vuelve”. Ante la curiosidad de la conductora, Zámolo aclaró con firmeza qué significaba para ella ese fenómeno: “Ella diciéndome que está acá, que está presente. Y tengo mensajes todo el tiempo, sueños”.

La música de Tina Turner como señal de amor y compañía

El relato se volvió todavía más emotivo cuando la modelo habló del vínculo de su madre con la música de Tina Turner. “El día que no esté más quiero que escuchen Tina Turner, no quiero que lloren”, recordó que solía decirle. Desde entonces, cada vez que enciende la radio o sube a un auto y casualmente suena alguna canción de la artista, siente que se trata de una señal. “Me mira mi marido y me dice: ‘Yo no lo puedo creer’. Es muy emocionante”, expresó entre lágrimas contenidas, generando un clima de profunda sensibilidad en la mesa.