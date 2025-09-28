Luis Ventura se calentó con Viviana Colmenero quien acusó de "engaño" a la producción y levantó el programa

Viviana Colmenero no logró ocultar su indignación con Luis Ventura luego de que se proyectara en su programa material que es rechazado por ella.

Lo que en un principio parecía una charla distendida y sin sobresaltos terminó transformándose en una fuerte polémica al aire de Secretos Verdaderos, conducido por Luis Ventura en América TV. La figura central fue Viviana Colmenero , quien no logró ocultar su indignación luego de que se proyectara material del que ella prefirió desprenderse con el paso del tiempo.

La ganadora de Gran Hermano 2003 había aceptado la invitación al ciclo con la expectativa de compartir detalles de su vida actual y hablar sobre los proyectos en los que se encuentra enfocada. Sin embargo, ese rumbo se desvió por completo en el momento en que en pantalla apareció un fragmento de la prueba de cámara que realizó en su momento para ingresar al reality. Con evidente fastidio, Colmenero lanzó: “Fue un casting privado y me tendrían que haber pedido permiso para ponerlo. Esto es sensacionalismo… ustedes no saben todos los años que yo tuve que trabajar para superarme a mí misma y dejar atrás el estigma”.

Frente a la reacción de la invitada, Luis Ventura buscó apaciguar la situación ofreciéndole disculpas en vivo, aunque la respuesta de Colmenero fue terminante y dejó ver que no estaba dispuesta a aceptarlas. “Está bien, pero esto le refrescó la memoria a la gente. No hace falta pasar ese video porque la gente sabe perfectamente quién soy. Ese perjuicio que tienen en la sociedad”, retrucó, evidenciando su enojo no solo con la producción sino también con la forma en que consideraba que se la estaba exponiendo.

Ventura.jpg Luis Ventura

Tensión entre Luis Ventura y Viviana Colmenero

El clima se fue tensando minuto a minuto hasta que Ventura, visiblemente incómodo con la situación, terminó perdiendo la paciencia. La incomodidad se acrecentó a pesar del intento de Cora Debarbieri, quien quiso suavizar el cruce y redirigir la conversación hacia la actualidad de la entrevistada. Pero la respuesta de Viviana fue cortante: “No, yo no tengo por qué contar nada…”.

ssstwitter.com_1759069046542

Llamada en vivo

La escena se volvió todavía más tensa cuando Ciro, el hijo de Colmenero, decidió llamarla en vivo, alarmado por lo que estaba observando en televisión. Tras atenderlo brevemente, la ex participante de Gran Hermano descargó toda su bronca en el estudio: “Me trajeron engañada acá. Yo me voy a levantar y me voy a ir. Este es el problema que tuve siempre con los medios… jamás me respetaron. Siempre me quisieron tener con el título pegado acá, en la frente…”.

03 - Viviana Colmenero.webp

Corte y a otra cosa…

Con el estudio cargado de tensión, y Colmenero manifestando abiertamente su disgusto contra la producción, Ventura resolvió poner un punto final a la situación. Con gesto serio y tono firme, ordenó: “Vamos a un corte. Cortame y listo. Basta”. De ese modo, el conductor interrumpió el programa en plena emisión, dando por concluido uno de los momentos más incómodos y conflictivos que se recuerdan en el ciclo.