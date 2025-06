Rocío Marengo dio la noticia por la que esperó más de 10 años

"11 años y medio de relación. Un bebé muy buscado y deseado. Las dos familias estallan de felicidad". "Está de 10 semanas", por lo que es el tiempo prudente para hacerlo público. Sin embargo, todavía no conocen el sexo del bebé.

Además, en otra foto junto a la mediática, expresó: "Nada me gusta más que guardar secretos, todo lo contrario a lo que se imaginan. Este embarazo lo sé casi desde el principio, y como se todo lo que costó me alegra el doble. Siempre tuvimos mucha química para trabajar. Hace casi 20 años que nos conocemos. Y el último que disfrutamos juntos fue Bondi Live. Te quiero Ro".

¿Cuándo nacería el hijo de Rocío Marengo?

Según informó Ángel de Brito, quien se contactó directamente con Rocío Marengo, el hijo que tendrá junto a Eduardo Fort, "nacería el 15 de enero de 2026". Además, reveló: "Todavía no saben el sexo. Rocío está con muchas nauseas y vómitos. Bebé Fort-Marengo en camino".

¿Qué había dicho Rocío Marengo de su deseo de ser madre?

Luego de que cumplieran 10 años juntos, Rocío Marengo le dedicó un mensaje a Eduardo Fort: "Muchas felicidades mi amor. Por mucho más y hasta el final de nuestras vidas". Al parecer, muchos internautas cuestionaron su relación con el hermano de Ricardo Fort y el por qué no formaron una familia con hijos juntos.

Ante esto, Rocío Marengo compartió un tajante descargo y explicó que, pese a que su deseo de ser madre estaba latente, "no llega": "¡Hola, hola! Cuánto debate. Rapidito porque realmente creo que es claro y fácil de explicar. ¿Familia? ¡Es la que formé! Quizá no es la que forman algunos, 'mamá, papá e hijos'. Pero tengo una familia hermosa que formé y alimento día a día, con amor y tiempo".

"Tema hijos, lamentablemente, para que dejen de especular y tirar mierda, tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, pero no llega. Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora", planteaba la artista tiempo atrás sobre su lucha por ser madre.