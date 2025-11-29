La filosa respuesta de Julieta Poggio contra la China Suárez: "Tiene ganas de pelear"

Un cruce que nadie se veía venir se generó entre Julieta Poggio y la China Suárez , a partir de un video del streaming Rumis en el que la modelo preguntó si la actriz trabajaba en la serie "La Hija del Fuego: la venganza de la bastarda". Las palabras de la ex "Gran Hermano" se malinterpretaron, provocando una respuesta airada de la ex "Casi Ángeles" en redes sociales. El comentario de la intérprete fue irónico y punzante, recordando a la joven de niña en Polka .

La pareja de Mauro Icardi eligió X para lanzar su mensaje crítico: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje . ¡Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie!”. Al ser abordada por "LAM", la influencer no dudó en responder y aclarar la situación, punto por punto.

En principio, inició su descargo con enojo, defendiendo la clara intención de su pregunta sobre la serie: “Yo nunca soy de meterme con nadie, ustedes lo saben, nunca tengo peleas ni nada, pero tengo muchas cosas para decir al respecto sobre esto. Yo no me había visto. Lizardo estaba recomendándola. De hecho, después de que Lizardo terminara de recomendarla, a mí me dieron ganas de verla. Y estaba hablando del título, todo, y yo pregunté: ‘¿Actúa la China? ’”.

Continuó explicando que no vive "dentro de un tupper" como para no conocer los roles de la ex "Casi Ángeles", considerando que la pregunta era de "fácil comprensión". A su vez, señaló que en el envío se estaba hablando por primera vez de un trabajo profesional de la artista y no de polémicas, por lo que lamentó que se creara un conflicto con ella. "Se ve que tenía un poquito de ganas de pelear", disparó.

Los motivos de la guerra entre Juli Poggio y la China Suárez

La bailarina también criticó que, al no haber un conflicto real, Suárez decidiera atacarla por su pasado: “¿Por qué donde no había un quilombo? Ahora lo hay. O sea, de un clip que estaba todo bien recomendando la serie, ahora hay un quilombo conmigo que no le hice nada. Como no se puede meter conmigo ahora porque no le hice nada y no tengo quilombo con nadie, se mete conmigo de chiquita”.

Al mismo tiempo, Juli le recordó su admiración por ella y Lali Espósito de pequeña, pero defendió su trayectoria laboral: “Obviamente, yo también me acuerdo, me acuerdo de admirarlas a ambas porque eran ídolas para mí. Y yo, para que sepas, te cuento que trabajo desde que soy superchiquita, desde antes de que mi hermana trabajara en 'Solamente vos', desde los siete años trabajo que hice películas”.

En relación a la mención de su madre, Poggio aclaró: “Mirá, seguramente si estaba producida de chiquita es porque venía de un trabajo que venía haciendo, de grabar algo o de ir a un casting, como siempre, desde chiquita levantando la pala, que me encanta. Así que me pareció como muy desmerecer a otra compañera. Y ni siquiera ahora, a mí de chiquita, como todo raro”.

Finalmente, la creadora de contenido deslizó una teoría sobre la motivación de la actriz: “Siento también que capaz como no había ningún bardo en ese tweet ni nada, ella quiso viralizar eso para que tenga más visualización ese video donde Liz le recomendaba la serie, porque es de clara comprensión. Lo pueden escuchar y ver mil veces, que yo estoy preguntando si la China actúa en la serie. Jamás diría tipo: ‘¡Ay! ¿Quién es la China?’. O sea, yo no soy de hacer esas cosas”.

La ex "GH"cerró la entrevista de manera tajante, indicando que no responderá el mensaje en X: "No tengo Twitter". Luego, concluyó su descargo señalando un patrón de la China: “No tengo ningún problema con ella y no sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres siempre. ¿Por qué se le agarró conmigo cuando había un montón de gente hablando de la serie y opinando?... Yo solamente pregunté si actuaba en una serie y se le agarró conmigo. Realmente no entiendo”.