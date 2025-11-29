Reemplazo confirmado: quién ocupará el lugar de Yanina Latorre en "LAM"

Ángel de Brito ratificó que la panelista abandonará el programa el 26 de diciembre y otra periodista reconocida integrará el staff titular.

Tras la confirmación de la resonante salida de Yanina Latorre de "LAM", Ángel de Brito se enfocó rápidamente en cubrir este importante espacio en su panel. El conductor necesitaba una figura mediática y fuerte para llenar, al menos parcialmente, el vacío que deja la histórica angelita. En ese contexto, parece haber encontrado a la persona ideal, ya que anunció a su reemplazante casi en simultáneo.

La elegida para sumarse como titular al ciclo es Pilar Smith , cuya incorporación estaba arreglada desde hace un mes, según el presentador. La comunicadora viene de afrontar una polémica desvinculación de Telefe después de 17 años, luego de que trascendiera una negociación paralela con el canal América . Este movimiento promete reconfigurar la dinámica del programa por la trayectoria y el fuerte carácter de la especialista en Espectáculos.

Smith ha ganado notoriedad en los últimos meses por sus públicas críticas a Luis Ventura y a APTRA , la asociación que preside. En varias ocasiones, la periodista manifestó su intención de competir por la presidencia del organismo, lo que generó una respuesta de la entidad. Su nombre también resonó recientemente tras una fuerte crítica a los premios Martín Fierro Latino, lo que la llevó a enviarle una carta documento a Daniel Gómez Rinaldi .

Qué dijo Yanina Latorre sobre su salida de "LAM"

Mientras tanto, Yanina finalmente confirmó la fecha de su despedida del envío tras diez años de trayectoria como ladera de De Brito. Su salida se debe a que enfocará su energía en la nueva temporada de "Sálvese quien pueda", el programa con el que renovó contrato recientemente y en el que se desempeña como animadora. En ese marco, Latorre confesó en radio El Observador que todavía tiene "dudas" con respecto a su partida, pero dejó en claro la firmeza de su decisión.

La panelista se mostró orgullosa al afirmar: “Soy la única angelita que se fue por motus propio junto con Pia (Shaw)”. Aunque no brindó más detalles, insinuó que el cansancio acumulado y la necesidad de priorizarse fueron clave para cerrar esta etapa de alto ritmo. La periodista ya anticipó que su despedida será muy emotiva y cargada de sentimientos: “El 26 de diciembre la voy a pasar para el orto, lo que voy a llorar... Voy a inundar el estudio ”.