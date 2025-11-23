Un reconocido influencer contó cómo es trabajar con Yanina Latorre: "Pensé que iba a ser divertido"

Fede Popgold, que también oficia de conductor de streaming, mencionó la oportunidad laboral que se le abrió de la mano de "Sálvese quien pueda".

Federico Popgold , conocido por su trabajo como youtuber y conductor de streaming, realizó una entrevista íntima con Mariano de la Canal, donde no dejó tema sin tocar. Durante el intercambio, habló en profundidad sobre su carrera, los cambios drásticos que decidió emprender, su presente laboral y la inesperada oportunidad que lo llevó a desembarcar en televisión junto a Yanina Latorre . Uno de los momentos más representativos de la charla surgió cuando recordó su renuncia, antes de la pandemia, a su puesto como gerente en una importante empresa de telefonía.

Aquella decisión, que en su momento generó dudas, representó para él un salto al vacío que le permitió dedicarse a lo que realmente deseaba. A partir de ese punto, comenzó a gestarse el camino que luego lo llevaría a "Sálvese quien pueda" , el programa donde hoy se luce, y precisamente sobre este tramo de su carrera fue que profundizó durante el mano a mano con el popular fan de Wanda Nara .

Consultado sobre su experiencia trabajando con Yanina, Fede no dudó en mostrar su entusiasmo. “ Muy divertida. Ella es lo más. Hay mucha gente que le tiene miedo. Me preguntan ‘¿che, cómo es trabajar con Yanina?’ pero es muy lo más”, comenzó diciendo. Rápidamente, agregó un detalle que fue determinante en su vínculo laboral con la conductora: “Y a mí lo que me pasa con ella es que me da como que confió en mí en un momento y para algo donde yo todavía no había demostrado que podía hacer”.

En la charla con De la Canal para el ciclo “Como si nadie te escuchara”, el creador de contenido sumó detalles que no muchos conocían sobre la personalidad de la comunicadora detrás de cámaras. “Entonces, para mí ese voto de confianza vale mucho. Y otra cosa que voy a decir y que pocos saben es que es muy maternal con su equipo. No conmigo puntual, sino con todos”, aseguró. Allí también contó una anécdota que refleja ese costado más humano de la panelista. “Es de preguntarte si te pasa algo. Una vez estaba yendo a Rosario y en la ruta casi pasa algo y me escribió al toque. Así que en ese sentido está bueno”, recordó con gratitud.

"Me hizo una nota y pegamos buena onda"

El streamer también reveló cómo fue su primer vínculo con la presentadora y de qué manera terminó formando parte del envío de espectáculos. “Me llevó una vez a su programa de radio, me hizo como una nota y pegamos buena onda. Y me olvidé”, detalló. Sin embargo, aquel encuentro inicial no sería el último.

“Cuando estaban armando SQP me llamó el productor. Y estaba haciendo temporada con Luzu y me dijo que había un proyecto secreto, sin decirme quién conduce ni canal. Le dije que no quería estar así”, explicó. Finalmente, la revelación llegó un mes más tarde: “Al mes me dijeron que era Yanina Latorre y pensé que sí, que iba a ser re divertido”.