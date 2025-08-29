Yanina Latorre preocupó a sus seguidores con una inesperada noticia

La conductora de América usó sus redes sociales para compartir un anuncio que dejó a los seguidores boquiabiertos. ¿Qué dijo?

Yanina Latorre es sin dudas una de las mediáticas más informadas en el mundo del espectáculo. Involucrada en más de un escándalo, la mujer de Diego Latorre anunció ante sus más de 3,2 millones de seguidores una noticia que cambiará el rumbo de su carrera.

El comunicado llegó cuando terminó su programa “SQP” y desde el camarín anunció el final de su juego mediático y explicó los motivos. “Amor, fin del día. Acabo de terminar, no doy más. Me están matando a preguntas ¿les cuento? Lograron callarme ”, dijo Latorre.

Luego, en el mismo mensaje, sumó: “Era algo que podía pasar y pasó, así que tomé una decisión. Me bajo de picantearla por un tiempo. Sepan entenderme ”. La noticia no tardó en ocupar los principales portales del espectáculo y generó preocupación en los seguidores de la mediática que se preguntan si se trata de una movida de marketing o hay una figura que realmente la silenció.

Sin más detalles, advirtió: “Este era el anuncio que tenía para hacerles. Lo único que sé es que no se cuánto me va a dar, pero hay temas de los que ya no voy a hablar”.

En las redes especulan que todo podría ser por el conflicto legal que mantiene con Wanda Nara y hasta con la China Suárez. Mientras que otros creen que se trata de una movida de prensa de cara al debut de su unipersonal en el teatro para el próximo año.

Pepe Ochoa, compañero de programa de Yanina, se refirió al tema y aseguró que quedó “mudo” con la información que compartió su compañera de LAM. “Ya le escribí. No me contestó. Raro. Si me dice algo les cuento”, sumó a su tuit.