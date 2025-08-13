La angustia de Yanina Latorre tras el robo violento a su hermana

La periodista de espectáculo Yanina Latorre reveló una situación grave que vivió su hermana Maitena Arruza. En su vuelta ala radio El Observador tras un periodo de vacaciones, la periodista de espectáculos contó detalles del hecho delictivo que sufrió Maite durante el fin de semana.

“ El sábado la asaltaron. Ella vive en Belgrano, fue al mediodía a hacer las compras al supermercado y cuando salió, tenía la cartera cruzada, y dos chicos en moto se la quisieron arrancar ”, contó Yanina y detalló: “Como no le salía, la arrastraron una cuadra de los pelos. Tiene todo el cuerpo lastimado por el pavimento. Una angustia… ”.

“ Le robaron todo . Ella es personal trainer y justo había cobrado ese día toda la semana. Es de lo que vive y ahorra. También le sacaron el celular, pero ya se lo repuse “, reveló sobre su ayuda para que pueda afrontar el daño económico que le generó el robo . “Yo estaba justo subiéndome al avión y le dije que se quedara tranquila, que la iba a ayudar”, afirmó.

Yanina Robo Hermana

Por otra parte la conductora del programa "Sálvese Quien Pueda" reveló la conversación que tuvo con su hermana: “Le dije ‘Maite tranquila que yo llego el lunes, tengo un teléfono nuevo, te doy la plata que te robaron... ‘ Porque a mi hermana, como a la gente que labura, si le roban el sueldo y tenés que vivir, se le hace difícil’. Le dije que lo bueno es que era solo plata, la cartera… Lo único es que no se acordaba de las claves, le dije que vaya a la compañía telefónica y que la ayuden”.

En el cierre de su relató reveló: "Estaba toda golpeada y lastimada, pobre. Eran las 12 del mediodía y nadie la ayudó, la gente no se mete porque le da miedo y no saben si están armados“.