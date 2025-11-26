Mató a un hombre que le robó una bicicleta y le esperan casi 11 años en la cárcel

El crimen ocurrió a fines de junio pasado, en Cutral Co. La víctima devolvió la bicicleta en disputa, pero aún así fue asesinada.

Un hombre fue condenado por el crimen de otro, a quien mató por un conflicto suscitado por el robo de una bicicleta. Lo ultimó de dos tiros y ahora, deberá pagar por el hecho de violencia con casi 11 años de cárcel.

Por pedido del asistente letrado Federico Cúneo, Yamil Mesías López fue condenado a la pena de 10 años y 8 meses de prisión por cometer el homicidio de Lamilla, en junio pasado.

La pena fue determinada en una audiencia que se realizó en Cutral Co el día martes, en la que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó al tribunal integrado por dos jueces y una jueza, la imposición de la misma por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

asistente letrado federico cuneo.jpg

La teoría del caso que acreditó el MPF fue que el hecho se cometió el 25 de junio de este año, alrededor de las 0:30 horas. El acusado fue en moto hacia un domicilio en calle Plaza Huincul al 1.600 de Cutral Co, acompañado por una mujer que era su pareja. En esa casa se encontraba otra mujer junto a la víctima, Emiliano Lamilla.

En esas circunstancias, el acusado comenzó a gritarle a la mujer, a insultarla y a pedirle que saliera hacia la calle. Se hizo presente allí tras descubrir que la mujer ofrecía una bicicleta en venta por redes sociales, la que le habían robado al imputado.

Fue en ese contexto que salió Lamilla y le hizo entrega de la bicicleta robada.

Luego, López sacó de entre sus ropas un arma de fuego calibre 22 y, mientras Lamilla corría, le efectuó al menos dos disparos, uno de los cuales le impactó en un pulmón y le provocó la muerte.

Cutral Co Camara en todos los fueros (3).jpg fiscalia tribunales Claudio Espinoza

La declaración de responsabilidad de Yamil Mesías López se dio en el contexto de un acuerdo de partes, luego de que López consintiera reconocer su participación en el hecho, tras lo cual fue condenado el pasado 25 de octubre. Restaba fijar la pena que se determinó esta semana y fue avalada por los jueces Diego Chavarría Ruíz y Lisandro Borgonovo, y la jueza Vanessa Macedo Font.

En la misma jornada de martes, el acusado se constituyó en detenido para ser trasladado a una unidad policial y comenzar con el cumplimiento de la condena.

Violento crimen: llegaron en auto, apuñalaron y mataron a un vecino

A mediados de mes, una brutal pelea entre dos familias del barrio Provincias Unidas terminó en un crimen: un hombre apuñaló a otro en la calle con un arma blanca. La víctima fatal es un vecino de 43 años quien llegó al hospital junto a su hermano, también lesionado.

El Jefe del Departamento de Seguridad Personal, Juan Carlos Barroso, precisó que la secuencia criminal quedó filmada por cámaras de seguridad, tanto particulares como domos de policía en cercanías.

"Tanto agresor como la víctima fallecida tienen antecedentes, pero es todo materia de investigación, se está trabajando para identificar a las personas en un vehículo, filmaciones, y tomando declaraciones testimoniales en el barrio", aseguró a LM Neuquén.

barrio sapere (1).jpg

De acuerdo a la información oficial brindada por el comisario Barroso, las víctimas son tres hermanos de 43, 40 y 38 años que vivían juntos en una vivienda. El ataque ocurrió alrededor de las seis de la tarde cuando dos sujetos a bordo de un auto se estacionaron frente a la casa y pidieron conversar con ellos.

"Se produjo muy rápido, fue una pelea, la persona que lesiona a estos hermanos lo hizo con mucha violencia", aseveró Barroso, y agregó que fue aproximadamente a las 18:30 que la División Homicidios tomó intervención a pedido de la Comisaría Primera por el hecho de sangre en la intersección de calle Virgen de Lujan y Río Carcarañá.

"Allí se habría producido un encuentro entre dos grupos, luego la riña y una persona fallecida por herida de arma blanca en el intercostal izquierdo, otras dos, sus hermanos, trasladados al SIEN por un vecino", precisó.