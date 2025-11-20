Pidieron 7 años de cárcel para el hombre que violó a joven tras aprovechar que se quedó en su casa

El abusador, que es familiar de la víctima, ya fue declarado responsable del hecho ocurrido en un domicilio del Bajo neuquino. Un tribunal definirá la pena.

En la audiencia de determinación de pena, la fiscalía reclamó 7 años de cárcel para el violador.

La fiscalía solicitó 7 años de cárcel para el joven que violó a una familiar luego de quedarse a dormir en su casa. En una audiencia de determinación de la pena realizada este jueves en la ciudad judicial, el fiscal del caso Manuel Islas requirió 7 años de prisión efectiva para un hombre, identificado por sus iniciales como T.E.M., que abusó sexualmente de una joven a la que conocía por tener un vínculo familiar.

Para pedir la condena, Islas valoró como agravantes principalmente el vínculo y la extensión del daño causado a la víctima, entre otros. Como atenuantes el fiscal tuvo en cuenta la carencia de antecedentes penales y la edad del imputado.

El tribunal colegiado encargado de fijar la pena, integrado por los jueces Natalia Pelosso, Patricia Lupica Cristo y Juan Pablo Encina pasó a deliberar pero adelantó que dará a conocer la pena dentro de las próximas 48 horas.

El delito por el cual el mismo tribunal declaró penalmente responsable a T.E.M. tras un juicio es abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor (artículos 119 tercer párrafo y 45 del Código Penal).

Por su parte, el abogado defensor pidió que se le impongan 6 años de prisión, el mínimo de condena para el delito atribuido.

La sorprendió cuando ya estaba durmiendo

La hipótesis del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en el juicio de responsabilidad fue que el hecho ocurrió el 26 de octubre de 2024, cuando T.E.M. se encontraba en una vivienda junto a la víctima, de 18 años, con quien tiene un vínculo familiar.

Esa noche, ambos habían salido a bailar a distintos lugares, y aproximadamente a las 6:30, coincidieron en una parada de colectivo ubicada en el centro de la ciudad de Neuquén. En ese momento decidieron irse juntos en un taxi, en el que se dirigieron a una vivienda ubicada en la zona del Bajo.

De acuerdo a lo detallado por el fiscal Islas, el joven había olvidado las llaves de su casa y, a partir del vínculo de confianza que tenían, le pidió un vaso de agua y quedarse a dormir. “Pusieron dos colchones –separados al menos por un metro de distancia- en el living comedor. Hemos acreditado que, en ese contexto, ya acostados, ella se despertó al notar que el imputado estaba encima, y a pesar de que ella intentó resistir la agresión, indicando que no quería, cometió el abuso”, describió Islas.

El fiscal destacó que el relato de la víctima fue “claro y contundente”, y que cuenta con respaldo de pruebas médicas y pericias psicológicas.

